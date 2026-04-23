HAMBORNER: 8,2% Dividende trotz FFO‑Rückgang — Aktienrückkäufe möglich

Wesentliche Kennzahlen 2025: Die Miet- und Pachterlöse sanken um 2,9 % auf 90,3 Mio. Euro, vor allem infolge von Verkäufen im ersten Halbjahr. Die Funds from Operations (FFO) reduzierten sich um 5,7 % auf 48,6 Mio. Euro (0,60 Euro je Aktie). Der Verkehrswert des Portfolios verringerte sich like‑for‑like um 4,6 % (−65,1 Mio. Euro); zum Jahresende lag der Portfoliowert bei 1,349 Mrd. Euro. Der EPRA‑NAV je Aktie fiel um 7,3 % auf 9,07 Euro. REIT‑Eigenkapitalquote (54,7 %) und Loan‑to‑Value (44,3 %) gelten als komfortabel. Operativ bleiben Leerstand (EPRA 3,5 %) und Vermietungsquote (96,5 %) auf hohem Niveau; die gewichtete Restlaufzeit (WALT) beträgt 5,3 Jahre.

Die HAMBORNER REIT AG hat ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits verkündeten vorläufigen Zahlen. Die Essenz: operatives Geschäft stabil, Ergebniskennzahlen leicht rückläufig, Bilanz und Kapitalstruktur weiterhin solide — zugleich Signal an Aktionäre durch eine hohe Dividende und weitreichende Ermächtigungen für das Management.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,39 Euro je Aktie vor — das entspricht bei aktuellem Kurs einer Rendite von rund 8,2 %. Die Auszahlung ist für den 8. Juni 2026 vorgesehen. Die Ausschüttung liegt im Rahmen der definierten FFO‑Payout‑Bandbreite (60–70 %) und unterstreicht die Dividendenorientierung des Unternehmens.

Ausblick und Prognose: Für 2026 hält HAMBORNER die im Februar gemachte Prognose unverändert: Mieterträge 87,5–89,5 Mio. Euro, FFO 38–42 Mio. Euro. Damit signalisieren die Verantwortlichen eine vorsichtige Erwartung eines weiteren Ergebnisrückgangs gegenüber 2025‑Niveau, was auf andauernden Portfoliotransaktionen und Marktbedingungen hindeutet.

Corporate Governance / Hauptversammlung: Die ordentliche Hauptversammlung findet am 3. Juni 2026 in Essen statt. Auf der Agenda stehen neben Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl von PwC als Abschlussprüfer, die Billigung des Vergütungsberichts sowie eine weitreichende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (bis zu 10 % des Grundkapitals) inklusive Nutzungsmöglichkeiten (Veräußerung, Sachleistung bei Akquisitionen, Einziehung). Letztere enthält Ausnahmen für das Bezugsrecht und gibt dem Management Flexibilität für Aktienrückkäufe oder akquisitionsfinanzierende Aktientransaktionen.

Fazit: HAMBORNER präsentiert ein solides operatives Fundament und eine aktionärsfreundliche Ausschüttung, steht aber wegen Wertanpassungen und leicht sinkender FFO vor der Herausforderung, nachhaltiges Wachstum zu sichern. Die genehmigten Instrumente zur Kapitalsteuerung schaffen Handlungsspielraum, erhöhen aber zugleich die Bedeutung der Kapitalallokationsentscheidungen des Vorstands für die künftige Kursentwicklung.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 4,803EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.