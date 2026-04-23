BASF kauft Aktien zurück – Bernstein hebt Kursziel auf 61 €

BASF setzt Rückkaufprogramm fort — Analysten stemmen sich gegen Skepsis BASF hat im Rahmen seines seit November 2025 laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere Aktien zurückgekauft und gleichzeitig Rückenwind von einem US-Analystenhaus erhalten. In der 24. Zwischenmeldung teilte der Chemiekonzern mit, dass im Zeitraum vom 13. bis 17. April 2026 insgesamt 124.556 eigene Aktien erworben wurden. Die Käufe fanden über die von BASF beauftragte Bank im elektronischen Handel der Frankfurter Börse (Xetra) sowie in weiteren Handelssystemen statt. Am 13. April entfielen 60.000 Stück zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 54,72 EUR, am 14. April 34.556 Stück zu 54,57 EUR; an den folgenden drei Tagen wurden jeweils 10.000 Aktien zu Kursen zwischen 53,20 und 53,51 EUR erworben. Die detaillierten Transaktionen sind auf der Investor-Website von BASF einsehbar. Seit Programmstart am 3. November 2025 hat BASF damit kumulativ 19.510.278 eigene Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf in dieser Größenordnung signalisiert weiterhin Kapitalallokation zugunsten der Aktionäre: Reduktion der Aktienanzahl stärkt das Ergebnis je Aktie und kann kurzfristig den Kurs stützen. Zugleich bietet das schrittweise Vorgehen über die Börse Flexibilität und begrenzt Marktstörungen.

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