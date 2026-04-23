UnitedHealth überrascht: Gewinnprognose steigt – Aktie springt an

Operativ präsentierte UnitedHealth ein gemischtes Bild. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um rund zwei Prozent auf 111,7 Milliarden Dollar (etwa 94,9 Milliarden Euro), der Überschuss verharrte mit knapp 6,3 Milliarden Dollar auf Vorjahresniveau. Analysten hatten im Vorfeld jedoch mit deutlicheren Rückgängen gerechnet, was die bessere-than-feared-Reaktion an den Märkten erklärt. Entscheidend für die Aufwärtsspekulationen ist, dass Hemsley & Co. offenbar die Profitabilität trotz eines strategischen Schrumpfprogramms stabilisieren können.

UnitedHealth hat das Jahr überraschend solide begonnen und liefert damit eine Verschnaufpause nach einem schwierigen Geschäftsjahr. Der größte US-Krankenversicherer hob nach den Zahlen zum ersten Quartal überraschend seine Jahresprognose an: Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun mehr als 18,25 US-Dollar betragen – 50 Cent mehr als bisher veranschlagt. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen und legte im vorbörslichen Handel zunächst um gut fünf Prozent zu; in frühen Handelsspitzen wurden sogar Kursanstiege von bis zu zehn Prozent verzeichnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Management um den zurückgekehrten Konzernchef Stephen Hemsley steht seit 2025 jedoch unter hohem regulatorischem Druck: Staatliche Ermittlungen sowie unerwartet gestiegene Kosten für medizinische Behandlungen hatten das Management bereits im Frühjahr dazu veranlasst, Jahresziele zu kürzen und sie im Mai komplett zurückzunehmen. Als Reaktion hat UnitedHealth für 2026 einen klaren Kurswechsel angekündigt: Das Unternehmen will aktiv Teile des Geschäfts abstoßen, die Zahl der Versicherten reduzieren und die Präsenz der Service-Tochter Optum in den USA verringern. Ziel ist ein geringeres Prämienvolumen, aber höhere Ertragskraft – erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten droht damit ein Umsatzrückgang.

Für Investoren und Branchenbeobachter stehen die jüngsten Zahlen im Spannungsfeld zwischen kurzfristiger Erleichterung und langfristiger Unsicherheit. Die verbesserte Gewinnprognose signalisiert, dass Kostendisziplin und Portfolio-Bereinigung wirken können; gleichzeitig bleibt die Belastung durch regulatorische Risiken und steigende Behandlungskosten ein Unsicherheitsfaktor. Entscheidend wird sein, ob UnitedHealth die Balance zwischen Schrumpfung und marginenhafter Konsolidierung so steuert, dass das Vertrauen der Kapitalmärkte dauerhaft gestärkt wird.

Kurzfristig legitimieren die Quartalszahlen optimistischere Erwartungen für das Jahr; mittelfristig jedoch entscheidet die Umsetzung der Restrukturierung und der Ausgang der Ermittlungen über die nachhaltige Bewertung des Sektorpioniers.

Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 353,5EUR auf NYSE (23. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.