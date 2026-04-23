Galeria in neuer Krise: Mieten ausbleibend – Filialschließungen drohen

Die Vorfälle befeuern Befürchtungen, dass sich die Kette wieder in einer ernsten Krise befindet. Galeria war Anfang 2024 bereits zum dritten Mal in vier Jahren insolvent; hohe Mietkosten und die Schieflage des Mutterkonzerns Signa hatten die Probleme ausgelöst. Nach dem Insolvenzverfahren blieben 83 Standorte übrig, neun wurden geschlossen. Seit Sommer 2024 gehören die Warenhäuser der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma von Bernd Beetz. Investitionen von bis zu 100 Millionen Euro innerhalb von zwei bis drei Jahren wurden damals angekündigt. Management und Führung gaben im Herbst 2025 an, operativ erstmals seit über einem Jahrzehnt wieder schwarze Zahlen geschrieben zu haben; Geschäftsführer Christian Sailer betonte, Galeria funktioniere „wieder aus eigener Kraft“.

Die Warenhauskette Galeria steht erneut unter Druck: Mehrere Vermieter berichten, dass Mietzahlungen für April ausgeblieben sind, unter anderem für die Filiale am Alexanderplatz in Berlin. Commerz Real als Eigentümer der Immobilie beklagt ausgebliebene Zahlungen und mangelnde Erreichbarkeit der Galeria-Verantwortlichen; Gespräche seien bislang ins Leere gelaufen. In einigen Fällen habe Galeria um Stundungen gebeten. Sollte die Lage anhalten, droht Vermietern das Suchen nach Alternativmietern – es gebe bereits Interesse anderer Einzelhändler.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz dieser positiven Signale mehren sich die Zweifel. Branchenexperten sehen ein überdimensioniertes Geschäftsmodell ohne klares Profil. Johannes Berentzen (BBE) warnt, dass ohne ausreichendes Investitionskapital eine Transformation nicht gelinge und eine vierte Insolvenz „eine reale Gefahr“ bleibe. Jörg Funder (HS Worms) konstatiert, aus früheren Sanierungen sei offenbar wenig gelernt worden; schlechtes Management treffe auf ein schwieriges Konsumklima. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rät von Krediten an Galeria ab und bewertet die Bonität mit einem Indexwert von 500 (Schulnotensystem: 600 = schlechtester Wert).

Zusätzlich drohen weitere Filialschließungen: Mietverträge für acht Standorte sollen neu verhandelt werden; andernfalls sei ein teilweiser Rückzug möglich. Betroffen sind prominente Standorte in München, Berlin, Köln, Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Unternehmensführung und fordert gemeinsame erarbeitete Zukunftskonzepte für Beschäftigte.

Neben Galeria vermeldet der Markt Analysten-Aufwertungen für die Commerzbank: Die kanadische RBC stufte die Aktie auf „Outperform“ (Kursziel 43 Euro) mit dem Hinweis „Speculative Risk“; Barclays erhöhte auf „Overweight“ (Kursziel 42 Euro). Begründet werden die Ratings mit Aussicht auf höhere Eigenkapitalrenditen und der Möglichkeit einer Übernahme durch die italienische UniCredit, die den Kurs stützen könnte. Insgesamt bleibt bei Galeria jedoch die Lage fragil und von großer Unsicherheit geprägt.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 34,42EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.