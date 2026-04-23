DHL beruhigt trotz Treibstoff-Alarm – Post kauft Aktien im großen Stil

Die DHL Group sieht derzeit keine unmittelbaren Störungen ihres Geschäfts durch die wachsenden Sorgen um Engpässe bei Flugtreibstoff. In einer Unternehmensmitteilung erklärte der Logistikkonzern, die Lage sei „bislang beherrschbar“: Zwar würden an einzelnen Standorten geringere Vorräte registriert, mit nennbaren Betriebsbeeinträchtigungen rechne man momentan aber nicht. DHL betont, die weltweite Treibstoffversorgung engmaschig zu beobachten und in ständigem Austausch mit Flughäfen und Lieferanten zu stehen. Steigende Energie- und Treibstoffkosten könnten – sofern vertraglich möglich – durch Zuschläge an Kunden weitergegeben werden, so das Unternehmen, was in der Branche gängige Praxis ist.

Hintergrund der Alarmstimmung sind geopolitische Spannungen im Iran und die Bedeutung der Straße von Hormus für den globalen Öltransport. Einschränkungen im Schiffsverkehr könnten Angebot und Raffineriekapazitäten belasten und somit auch die Kerosinproduktion beeinträchtigen. Branchenverbände und Flughafenbetreiber warnen vor möglichen Engpässen; ACI Europe spricht bei anhaltenden Störungen sogar von der Gefahr einer „systemischen Treibstoffknappheit“ binnen weniger Wochen. Der Luftverkehrsexperte Hartmut Fricke (TU Dresden) sieht aktuell zwar keinen akuten Mangel in Deutschland, betont jedoch die hohe Vulnerabilität eines Netzes, das stark auf zentrale Drehkreuze ausgerichtet ist: Schon der Ausfall einzelner Flüge könne Lieferketten durcheinanderbringen und Lieferzeiten verlängern. Besonders im Fokus steht das Luftfrachtdrehkreuz Leipzig/Halle, ein zentraler Standort für die europäische Luftfracht.

Vor diesem Hintergrund verfolgt DHL offenbar eine zweigleisige Strategie: operative Vorsicht bei zugleich beruhigender Kommunikation, um Marktpsychologie und mögliche Panikreaktionen zu vermeiden. Für Anleger und Kunden bleibt jedoch relevant, wie anhaltend steigende Treibstoffpreise die Margen belasten und in welchem Umfang Zuschläge durchsetzbar sind.

Parallel veröffentlichte die Deutsche Post AG am 20. April 2026 eine Pflichtmitteilung zum Aktienrückkauf. Im Zeitraum 13. bis 17. April wurden 672.563 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 48,3499 Euro zurückgekauft; der Gesamtwert liegt bei rund 32,52 Millionen Euro. Gesamtseit Beginn des Programms (2. bis 17. April) summieren sich die Rückkäufe auf 1.362.541 Aktien. Die Mitteilung erfolgte gemäß den Meldepflichten der EU-Verordnung und enthält Angaben zur WKN (555200) sowie ISIN (DE0005552004). Die kombinierte Nachrichtenlage – operative Vorsorge bei DHL und Kapitalmaßnahmen der Deutschen Post – spiegelt einerseits kurzfristige operative Risiken und andererseits anhaltendes Vertrauen des Managements in die eigene Kapitalstruktur wider.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 48,20EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.