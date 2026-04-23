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    Barclays dämpft Hoffnung: Deutsche Bank abgestuft – Rückkäufe als Rettung?

    Barclays dämpft Hoffnung: Deutsche Bank abgestuft – Rückkäufe als Rettung?
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Barclays hat seine Einschätzung zur Deutschen Bank deutlich zurückgenommen: Das Kursziel wurde von 39 auf 32 Euro reduziert, zugleich wurde die Einstufung von „Overweight“ auf „Equal Weight“ gesenkt. In ihrer Branchenanalyse begründet Analystin Flora Bocahut die veränderte Präferenz damit, dass sich das Chancen-Risiko-Verhältnis innerhalb des deutschen Bankenmarkts zwar verbessert habe, positive Impulse für die Deutsche Bank jedoch erst verzögert eintreten dürften. Vor diesem Hintergrund favorisiert Bocahut in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Ein weiterer gewichtiger Unsicherheitsfaktor ist die makroökonomische Lage; Barclays erwartet die spürbare Erholung der deutschen Konjunktur wegen geopolitischer Turbulenzen frühestens für 2027.

    Zeitgleich meldete die Deutsche Bank im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms den Erwerb von 250.000 eigenen Aktien in der Woche vom 13. bis 17. April 2026, jeweils in Tranchen zu je 50.000 Stück. Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen in dieser Periode zwischen rund 27,41 und 28,32 Euro. Seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 hat die Bank bislang 23.053.091 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank via Xetra und gegebenenfalls multilaterale Handelssysteme.

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    Für Investoren ist die Kombination aus Analystenwarnung und aktivem Aktienrückkauf ambivalent: Die Herabstufung durch Barclays könnte kurzfristigen Verkaufsdruck auslösen und die Anlegerstimmung belasten. Zugleich signalisiert das Rückkaufprogramm managementseitiges Vertrauen in die Bewertung und sorgt für einen direkten Kapitalrückfluss an Aktionäre, was die Kennzahlen wie Ergebnis pro Aktie stützen kann. Die späte Erholung der heimischen Wirtschaft erhöht allerdings das Risiko, dass Zins- und Kreditgeschäft nicht wie erhofft als Puffer wirken.

    Parallel kursieren optimistische Thesen von Anlegerseite, die der Deutschen Bank ein wesentlich größeres Aufwärtspotenzial zutrauen — vereinfacht zusammengefasst: Ein längerfristig restriktiver Eurozonen-Zinszyklus würde das Zinsgeschäft stützen, während künstliche Intelligenz in Backoffice und Sachbearbeitung massive Kostensenkungen ermögliche und Bankenprofitabilität über Jahre hinweg fundamental verbessere. Diese Argumente haben Gewicht, sind aber mit erheblichen Zeit-, Investitions- und Regulierungsrisiken behaftet; die oft zitierten Einsparquoten im hohen zweistelligen Prozentbereich erscheinen kurzfristig ambitioniert.

    Fazit: Barclays’ Anpassung spiegelt eine vorsichtigere, konjunkturabhängige Sicht auf die Deutsche Bank wider. Rückkäufe mildern den Druck, doch von einer nachhaltigen Kurswende dürften makroökonomische Impulse und die Umsetzung struktureller Effizienzgewinne abhängig bleiben.



    Deutsche Bank

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    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 27,45EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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