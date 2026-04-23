Barclays dämpft Hoffnung: Deutsche Bank abgestuft – Rückkäufe als Rettung?

Barclays hat seine Einschätzung zur Deutschen Bank deutlich zurückgenommen: Das Kursziel wurde von 39 auf 32 Euro reduziert, zugleich wurde die Einstufung von „Overweight“ auf „Equal Weight“ gesenkt. In ihrer Branchenanalyse begründet Analystin Flora Bocahut die veränderte Präferenz damit, dass sich das Chancen-Risiko-Verhältnis innerhalb des deutschen Bankenmarkts zwar verbessert habe, positive Impulse für die Deutsche Bank jedoch erst verzögert eintreten dürften. Vor diesem Hintergrund favorisiert Bocahut in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Ein weiterer gewichtiger Unsicherheitsfaktor ist die makroökonomische Lage; Barclays erwartet die spürbare Erholung der deutschen Konjunktur wegen geopolitischer Turbulenzen frühestens für 2027. Zeitgleich meldete die Deutsche Bank im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms den Erwerb von 250.000 eigenen Aktien in der Woche vom 13. bis 17. April 2026, jeweils in Tranchen zu je 50.000 Stück. Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen in dieser Periode zwischen rund 27,41 und 28,32 Euro. Seit Beginn des Programms am 26. Februar 2026 hat die Bank bislang 23.053.091 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Wertpapierhandelsbank via Xetra und gegebenenfalls multilaterale Handelssysteme.

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