Tui senkt 2026‑Ziel: Nahost‑Krieg drückt Umsatz und EBIT

Für das zweite Quartal rechnet der Konzern trotz eingeschränkter Sichtbarkeit mit einer Verbesserung: Das bereinigte Ergebnis (EBIT) soll um fünf bis 25 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert von minus 207 Millionen Euro ansteigen. Tui machte Belastungen durch den Iran‑Krieg in Q2 in Höhe von rund 40 Millionen Euro geltend. Dazu zählten Rückführungsmaßnahmen, operative Einschränkungen und Ausfälle von Kreuzfahrtpassagen.

Der Reisekonzern Tui hat aufgrund der anhaltenden Kampfhandlungen im Nahen Osten seine Prognosen zurückgenommen und das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 deutlich nach unten angepasst. Der Vorstand in Hannover erwartet nun ein bereinigtes EBIT (zu konstanten Wechselkursen) zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro, nachdem zuvor ein Zuwachs von sieben bis zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert worden war. Die Umsatzprognose setzte Tui vorläufig aus, bis sich die Rahmenbedingungen stabilisierten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Zuge der Krise mussten nach Angaben etwa 10.000 Gäste repatriiert werden, darunter rund 5.000 Passagiere der Schiffe Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 sowie etwa 1.500 Crewmitglieder. Die beiden Kreuzfahrtschiffe blieben zunächst in Häfen wie Abu Dhabi und Doha; Reisen wurden bis Mitte Mai abgesagt, bevor beide am 19. April das Gebiet verlassen konnten und ab Mai wieder Mittelmeerrouten aufnahmen.

Die Buchungsentwicklung zeigt regionale Verschiebungen: Märkte wie Türkei, Zypern und Ägypten verzeichneten Rückgänge, sodass der gebuchte Umsatz im Segment Märkte + Airline für den Sommer um etwa sieben Prozent unter dem Vorjahr liegt. Auch die Hotelauslastung für das zweite Halbjahr zeigte mit minus sieben Prozent eine Abschwächung.

Analysten reagierten zurückhaltend: JPMorgan bestätigte die Einstufung "Overweight" und beließ das Kursziel bei 13,50 Euro, stellte jedoch fest, dass die Anpassungen nicht überraschend seien. Bernstein setzte die Bewertung auf "Market‑Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro fort und verwies auf schwache Nachfrage. Entlastend wirkt die umfangreiche Treibstoffabsicherung: Tui hat 83 Prozent des Kerosinbedarfs für den Sommer sowie 62 Prozent für den Winter 2026/27 abgesichert; im Kreuzfahrtgeschäft sind über 80 Prozent der Energiekosten gedeckt.

Trotz des geopolitischen Gegenwinds betont das Management die solide Bilanz und die strategische Transformation als Basis für Stabilisierung und künftiges Wachstum. Ein detailliertes Update will Tui bei der Q2/H1‑Berichterstattung am 13. Mai vorlegen. Für Investoren bleibt entscheidend, wie schnell sich die Nachfrage in den betroffenen Regionen erholt und ob das konjunkturelle Umfeld die Buchungsneigung weiterhin drückt. Zentrale Risikofaktoren sind die Dauer des Konflikts sowie mögliche Auswirkungen auf Energiepreise und Reisekosten. Anleger sollten diese Unsicherheiten in Bewertungen und Portfolios berücksichtigen. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil; mittelfristig hängt viel von Nachfrage ab.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,898EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.