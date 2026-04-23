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    3M: Bereinigter Gewinn übertrifft Prognosen – Nettogewinn bricht ein

    3M: Bereinigter Gewinn übertrifft Prognosen – Nettogewinn bricht ein
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zeigt erste spürbare Wirkung: Im ersten Quartal kletterte der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,14 US-Dollar nach 1,88 Dollar im Vorjahr und übertraf damit die Konsenserwartungen. Der Umsatz stieg leicht auf etwas mehr als sechs Milliarden Dollar (rund 5,1 Milliarden Euro). Besonders ausgeprägt war die operative Erholung: Das operative Ergebnis zog um zwölf Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar an.

    Trotz dieser operativen Dynamik fiel der Nettogewinn deutlich geringer aus. Belastungen in der Berichtsperiode ließen den Konzernüberschuss um mehr als 40 Prozent auf 659 Millionen Dollar einbrechen. 3M nennt in der Mitteilung Kosten als Ursache; das Management führt den Rückgang nicht näher aus. Die Aktie reagierte jedoch positiv und notierte im vorbörslichen US-Handel höher.

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    Konzernchef William Brown, der die Neuordnung vorantreibt, setzt auf eine vereinfachte Konzernstruktur und einen strategischen Rückzug aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen. Gleichzeitig investiert 3M in die Breite und Tiefe seiner Produktpalette — von Büroprodukten wie Post‑it bis zu elektronischen Materialien — und bringt neue Produkte auf den Markt, um das organische Wachstum anzukurbeln. Brown sprach von einem "guten Start ins Jahr" und bekräftigte die Zielsetzung, trotz eines volatilen Umfelds die für 2026 gesteckten Profitabilitätsziele zu erreichen.

    Für das Gesamtjahr peilt das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,50 bis 8,70 Dollar an. Dieser Ausblick signalisiert Vertrauen in die Transformationsstrategie, bleibt aber von Unsicherheiten begleitet: Marktbeobachter verweisen auf anhaltende Kostenrisiken und rechtliche Belastungen, die das Ergebnis weiterhin beeinträchtigen könnten.

    Für Anleger ist die Zwischenbilanz ambivalent: Operativ verbessert sich die Profitabilität, die Umsatzzahlen bleiben jedoch nur moderat und der Einbruch des Nettogewinns weist auf bestehende Belastungsfaktoren hin. Kurzfristig reagierte der Markt positiv auf das überraschend starke bereinigte Ergebnis; langfristig hängt der Erfolg des Umbaus von Browns Fähigkeit ab, nicht nur Margen zu heben, sondern auch strukturelle Risiken zu reduzieren und wieder nachhaltiges, organisches Wachstum zu erzeugen.

    Finanzstrategisch bedeutet das: Um die 2026-Ziele zu erreichen, muss 3M die verwaltungs- und Rechtskosten weiter eindämmen und die freigesetzten Mittel gezielt in margenstärkere Geschäfte und Forschung & Entwicklung lenken. Verkäufe von Nicht-Kerngeschäften könnten kurzfristig Barmittel und eine schlankere Bilanz bringen, stellen das Management aber vor Bewertungs- und Integrationsfragen. Anleger und Analysten werden daher besonders auf die Entwicklung der operativen Cashflows, mögliche Zuflüsse aus Desinvestitionen und die Kostenentwicklung bei Rechtsstreitigkeiten achten. Solide Quartalszahlen schaffen Vertrauen, doch die nachhaltige Turnaround-Erzählung hängt an der Umsetzung der strukturellen Maßnahmen. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob die Erholung Bestand haben wird.



    3M

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    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 145,8EUR auf NYSE (23. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



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