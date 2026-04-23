Dax schwankt vor USA-Iran-Entscheidung – 200-Tage-Linie im Fokus

Die deutsche Börse startete die Woche mit leichten Verlusten, ehe sich am Dienstag verhaltene Erholungszeichen zeigten. Laut dem Broker IG wurde der Dax knapp zwei Stunden vor Xetra-Start zu 24.540 Punkten taxiert, ein Plus von rund 0,5 Prozent und damit oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie bei 24.114 Zählern – ein technischer Indikator, der den längerfristigen Trend signalisiert. Trotzdem bleibt die Marktstimmung fragil und von geopolitischen Nachrichten sowie Traderverhalten geprägt. Im Zentrum der Anlegergedanken steht weiterhin das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. Marktteilnehmer setzen auf eine zweite persönliche Gesprächsrunde, die zur Deeskalation beitragen und die Energiepreise normalisieren könnte. QC-Partners-Analyst Thomas Altmann betont, dass die Hoffnung auf Verhandlungen die Stimmung stützt, während ein Scheitern sofort großes Enttäuschungspotenzial bergen würde. Tatsächlich wirkten solche Nachrichten am Mittwoch dämpfend: IG taxierte den Dax vor Handelsbeginn niedriger auf 24.205 Punkte, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine einseitige Verlängerung der Waffenruhe angekündigt hatte. Die USA erklärten weiter, iranische Häfen seeblockieren zu wollen; zugleich wurden persönliche Gespräche vorerst abgesagt. Altmann spricht von einem verlängerten Moment des Abwartens – die akute Eskalationsgefahr sei zwar vorerst gebannt, ein Fortschritt auf dem Verhandlungsweg jedoch nicht erzielt.

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