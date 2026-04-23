Intershop zurück im Plus nach Stellenabbau – Wachstum bleibt fragil

Strategisch zentral bleibt das Cloud‑Geschäft: Die Cloud‑Erlöse stiegen entgegen dem Gesamttrend um 3 % auf 5,3 Mio. Euro und machten 67 % des Gesamtumsatzes aus – ein Anstieg um elf Prozentpunkte. Der Cloud‑Auftragseingang legte um 8 % auf 4,2 Mio. Euro zu. Dennoch zeigen langlebige Kennzahlen Schwächen: Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) sank zum 31. März auf 19,6 Mio. Euro (-4 %), und der Net New ARR fiel im Quartal auf -0,6 Mio. Euro (Vorjahr +0,6 Mio.). Als Ursache nennt das Management Nachlaufeffekte aus nicht verlängerten, zum Jahresbeginn ausgelaufenen Kundenverträgen. Die Cloud‑Marge verbesserte sich leicht auf 65 %.

Intershop Communications AG hat dank konsequenter Kostensenkungen im ersten Quartal 2026 die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft, steht aber weiter unter Wachstumsdruck. Der Jenaer B2B‑Commerce‑Spezialist meldete für die Monate Januar bis März einen Umsatz von 7,9 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro im Vorjahr; das EBIT lag mit 0,1 Mio. Euro leicht im Plus. Maßgeblich für das Ergebnis waren Einsparungen in allen Bereichen sowie ein Stellenabbau: Die Belegschaft wurde binnen eines Jahres um rund 40 auf etwa 220 Mitarbeiter reduziert, weltweit auch in den USA und Kanada.

Das Lizenz‑ und Wartungsgeschäft schrumpfte erwartungsgemäß auf 1,0 Mio. Euro (Vorjahr 1,8 Mio.), Serviceumsätze fielen auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahr 2,2 Mio.), da Projekte verstärkt an das Partnernetzwerk verlagert werden. Der Abschluss eines komplexen Großprojekts im Februar hebe jedoch die Servicemarge spürbar, so Intershop.

Operativ verbesserte sich die Kostenstruktur deutlich: Bruttoergebnis 3,9 Mio. Euro (Vorjahr 4,4 Mio.), Bruttomarge leicht auf 49 % gesteigert. Betriebliche Aufwendungen sanken um 13 % auf 3,8 Mio. Euro; F&E‑Aufwand verringerte sich um 11 % auf 1,7 Mio., Vertriebs‑ und Marketingkosten um 19 % auf 1,3 Mio. Die Gesamtkosten sanken um 14 % auf 7,8 Mio. Euro. Das EBITDA stieg auf 0,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,8 Mio.). Die Bilanz blieb stabil: Eigenkapital 12,0 Mio. Euro, Eigenkapitalquote 35 %. Positiv fiel der operative Cashflow aus, der sich auf 2,9 Mio. Euro verbesserte; liquide Mittel erhöhten sich auf 10,9 Mio. Euro (+25 %).

Vorstandschef Markus Dränert zeigt sich vorsichtig optimistisch: Für 2026 peilt Intershop einen Cloud‑Auftragseingang und Net New ARR auf Vorjahresniveau, einen leichten Umsatzrückgang und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis an. Wachstumssorgen bestehen weiter: Das Neukundengeschäft bleibt angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit träge. Als Wachstumsimpuls will Intershop im Mai sein Spring Release mit KI‑Agenten einführen, um Prozesse zu automatisieren und die Plattform differenziert zu positionieren.

Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 1,198EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.