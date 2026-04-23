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    Symrise setzt Rückkäufe fort – Jefferies hebt Kursziel auf 70 €

    Symrise setzt Rückkäufe fort – Jefferies hebt Kursziel auf 70 €
    Foto: Symrise

    Symrise setzt sein Rückkaufprogramm fort und erhält zugleich leichte Analysten-Unterstützung: Das Duft- und Aromenunternehmen meldete für den Zeitraum 13. bis 17. April 2026 den Erwerb von 79.725 eigenen Aktien im Rahmen des seit dem 2. Februar 2026 laufenden Rückkaufprogramms. Für diese Tranche zahlte Symrise im Schnitt 72,33 Euro pro Aktie und investierte damit rund 5,77 Millionen Euro. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze (u. a. XETRA/XETA, Cboe Europe/CEUX, AQEU, TQEX) durch ein beauftragtes Kreditinstitut getätigt. Kumuliert beläuft sich das Volumen der seit Beginn des Programms erworbenen Papiere bis zum 17. April auf 1.680.793 Aktien.

    Operationell ist der Umfang der jüngsten Käufe vergleichsweise klein (die Meldung weist für die Periode einen Anteil von rund 0,06 % am Grundkapital aus), signalisiert aber Kontinuität im Aktienrückkauf als Instrument zur Kapitalverwendung. Rückkäufe können den Aktienkurs stützen, verwässernde Effekte ausgleichen und die Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie verbessern. Ihre Wirkung hängt jedoch von Timing und Preisniveau ab: Symrise erwarb zuletzt zu Kursen um 72–76 Euro, während Analysten unterschiedlichere Bewertungen pflegen (siehe unten).

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    Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies seine Einschätzung für Symrise leicht aufgehellt: Das Kursziel wurde von 69 auf 70 Euro erhöht, die Einstufung von „Underperform“ auf „Hold“ angehoben. Jefferies-Analyst Marcus Dunford‑Castro bezeichnete das erste Quartal als potenziellen Einstiegspunkt; die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich nach unten korrigiert worden, der Konsens für 2026 und die folgenden drei Jahre liege um etwa 20 % niedriger. Dennoch halte der Analyst eine übertriebene Kurskorrektur für gegeben. Er betont stabile Dynamik im Parfümbereich und erwartet positive Impulse im Nahrungsmittelsegment; für den Wettbewerber Croda spricht er sogar eine Kaufempfehlung aus.

    Für Anleger ergibt sich daraus ein differenziertes Bild: Das Management setzt auf Rückkäufe als aktives Kapitalmarktinstrument, was kurz- bis mittelfristig stützend wirken kann. Analystische Neubewertungen deuten zwar auf nachlassende Wachstumserwartungen hin, halten die aktuelle Bewertung aber nicht für vollständig gerechtfertigt. Entscheidend bleiben kommende Quartalszahlen, die Entwicklung der Margen in Endmärkten wie Parfüm und Food sowie das weitere Timing des Rückkaufprogramms.



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    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 75,95EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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