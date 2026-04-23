Hormus-Konflikt setzt Euro unter Druck – Dollar klettert, Märkte zittern

Treiber der Bewegungen sind die anhaltenden Spannungen in der Straße von Hormus zwischen Iran und den USA. Nach einer zunächst angekündigten, dann wieder zurückgenommenen Öffnung der Meerenge ging der Iran nach eigenen Angaben militärisch gegen Schiffe vor; US-Streitkräfte übernahmen unter anderem einen iranischen Frachter. Die Folge sind gestiegene Energiepreise und eine erhöhte Wahrnehmung geopolitischer Risiken, die Devisenhändler in erhöhte Vorsicht versetzen. Marktteilnehmer sehen in den Verhandlungen zwischen Teheran und Washington einen zentralen Dreh- und Angelpunkt; Experten der Dekabank halten einen schnellen Abschluss für unwahrscheinlich und erwarten allenfalls einen Übergangskompromiss.

Die Währungsmärkte haben zu Wochenbeginn vor allem auf geopolitische Risiken reagiert: Der Euro notierte zwischen Montag und Mittwoch in New York zwischen rund 1,1783 und 1,1710 US-Dollar und zeigte damit nur moderate, aber anhaltende Schwäche. Am Montagmorgen lag der Kurs bei 1,1767 Dollar; die EZB setzte den Referenzkurs später auf 1,1760 Dollar. Am Dienstag ging der Euro auf etwa 1,1740 Dollar zurück, die EZB-Referenz lag bei 1,1767 Dollar. Am Mittwoch reduzierte sich die Gemeinschaftswährung weiter auf 1,1710 Dollar, der EZB-Referenzkurs betrug 1,1733 Dollar.

Politische Signale aus Washington blieben volatil: Präsident Donald Trump kündigte an, Vizepräsident JD Vance für Gespräche nach Pakistan zu schicken, zugleich nannte er eine Verlängerung der Waffenruhe „sehr unwahrscheinlich“ und schloss die Öffnung der Meerenge vor einem Deal aus. Informationen über Verzögerungen oder Absagen von Reisen Vances verstärkten die Unsicherheit.

Auch fundamentale Daten lieferten keine nachhaltigen Stützsignale: In der Eurozone trübte sich das Verbrauchervertrauen im April überraschend stark ein, was Experten wie jene von Helaba und Capital Economics auf die Ölpreisentwicklung und die geopolitische Lage zurückführen. Das Forschungsinstitut ZEW meldete schlechtere Konjunkturerwartungen für Deutschland. In den USA stiegen die Einzelhandelsumsätze im März deutlich, Analysten wie von der NordLB wiesen jedoch darauf hin, dass höhere Benzinpreise die Erlöse verzerrt hätten.

Marktteilnehmer erwarten in den kommenden Tagen erhöhte Volatilität, solange die diplomatischen Signale unklar bleiben; ein Scheitern der Gespräche würde die Risikoprferenz weiter dämpfen und den Dollar tendenziell stärken, während eine überraschende Annäherung den Euro stützen könnte. Für die EZB sind die kurzfristigen Währungsschwankungen nur ein Faktor unter vielen; strukturpolitische Maßnahmen wie das angekündigte Infrastruktur- und Rüstungsprogramm in Deutschland könnten mittelfristig konjunkturelle Stabilität bringen, wie VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel anmerkt. Investoren bleiben daher kurzfristig defensiv positioniert. Liquiditätssuche und Safe-Haven-Nachfrage könnten zusätzliche Aufwärtsbewegungen des Dollars fördern. Kurzfristig bleibt Vorsicht.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,170USD auf Forex (23. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.