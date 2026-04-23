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    HHLA vor Squeeze-out: Hamburg & MSC bieten 21,16€ – letzte Chance

    HHLA vor Squeeze-out: Hamburg & MSC bieten 21,16€ – letzte Chance
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    Die Stadt Hamburg und die Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) treiben die vollständige Übernahme des Hafenlogistikers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) voran. Über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH), an der die Freie und Hansestadt sowie MSC maßgeblich beteiligt sind, halten die beiden Partner mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen A-Aktien und erfüllen damit die Voraussetzung für einen aktienrechtlichen Squeeze-out nach §327a AktG.

    Die PoH hat die Barabfindung für die verbleibenden Minderheitsaktionäre auf 21,16 Euro je A-Aktie festgelegt. Die Festlegung basiert nach Angaben von HHLA auf den gesetzlichen Vorgaben und der aktuellen Rechtsprechung, die insbesondere den Durchschnittskurs der Aktie in den drei Monaten vor Ankündigung des Ausschlussverfahrens als Bemessungsgrundlage vorsieht. Zusätzlich wurde eine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt; die Angemessenheit der Abfindung überprüfte ein gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer.

    Der Squeeze-out wird wirksam mit dem zustimmenden Beschluss der Hauptversammlung und der Eintragung des Übertragungsbeschlusses ins Handelsregister. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 11. Juni terminiert; die Einberufung soll gesondert erfolgen. Nach Abschluss der Übertragung erhalten die betroffenen Aktionäre die Barabfindung üblicherweise über ihre Depotbank ausgezahlt.

    Die festgesetzte Summe liegt deutlich über einem früheren Angebot von MSC: Im September 2023 hatte eine MSC-Tochter 16,75 Euro pro Aktie geboten. Die aktuelle Abfindung fällt damit um mehr als ein Viertel höher aus, was einen Aufschlag signalisiert, der auf veränderten Bewertungsparametern, dem Aktienkursniveau und der ergänzenden Unternehmensbewertung beruht.

    Für private Kleinanleger könnte das Squeeze-out die letzte Möglichkeit sein, ihre Beteiligung zu einem Börsenkurs statt unter den angebotenen Bedingungen zu veräußern. Der Fall stellt zudem eine strategische Konsolidierung des Hamburger Hafenbetreibers dar, der künftig stärker jenseits der börslichen Mitbestimmung agieren könnte.

    Reaktionen von Anlegervertretungen lagen zunächst nicht vor. Die Mitteilung erfolgte als Insiderinformation gemäß Marktmissbrauchsverordnung und wurde über den EQS-Service verbreitet. Für weitere Fragen nannte HHLA Ansprechpartner im Investor-Relations-Bereich.

    Analysten bewerten die Höhe der Barabfindung als marktgerecht, weisen aber zugleich auf mögliche Verwerfungen bei der Kursbildung hin: Sollte die Hauptversammlung zustimmen, wird der freie Streubesitz praktisch eliminiert, was die Liquidität der Aktie weiter einschränkt und den Handel an der Börse beeinträchtigen könnte. Für die Stadt Hamburg bedeutet die Übernahme einen Zuwachs an Einfluss in der Hafensteuerung und logistischen Strategie, für MSC eine Stärkung ihrer vertikalen Integration. Finanzpolitikern und Anlegervertretern könnte vor allem der Preisaufschlag im Vergleich zum Angebot 2023 Anlass zu Diskussionen über Bewertungsmethoden und mögliche Interessenkonflikte zwischen Großaktionären und Minderheitsinhabern geben. Rechtliche Prüfungen und mögliche Klagen könnten den Abschluss erheblich weiter verzögern.



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    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.



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