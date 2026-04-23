Hermes-Award & Partnerschaften: Schaeffler treibt humanoide Robotik voran

Kern der Aktivitäten sind hochpräzise Planetenrad- und Wellgetriebe sowie rotative Aktoren, die als zentrale „Muskeln“ und Gelenke humanoider Roboter fungieren. Schaeffler hebt die Vorteile seiner Lösung hervor: hohe Drehmomentdichte, kompakte Bauweise, hoher Wirkungsgrad und eine integrierte Motor-Elektronik-Encoder-Architektur, die Bauraum um rund 20 Prozent reduziert und das Gewicht um bis zu 500 Gramm senkt. Angesichts dessen, dass Aktoren bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten eines Humanoiden ausmachen, sieht Schaeffler hier einen wesentlichen Hebel zur Kosten- und Wettbewerbsreduktion – ein Schlüssel zur Serienreife und Massenfertigung humanoider Systeme.

Schaeffler treibt den Markteintritt in die humanoide Robotik konsequent voran und verknüpft technologische Exzellenz mit industrieller Skalierung. In mehreren Meldungen Mitte April 2026 gab der Zulieferer bekannt, dass er seine bereits preisgekrönte Aktoren-Plattform nun durch strategische Partnerschaften in Asien und Europa ausbaut: Eine Kooperation mit dem vietnamesischen Humanoid-Hersteller VinDynamics erweitert Schaefflers Präsenz im Raum Asien/Pazifik, parallel wurde eine Technologiepartnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Hexagon Robotics vereinbart. Zuvor hatte Schaeffler für seine hochintegrierte Aktoren-Plattform den renommierten Hermes Award erhalten – eine Bestätigung für Innovationsgehalt und industriellen Nutzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Partnerschaften verfolgen jeweils spezifische Ziele: Mit VinDynamics will Schaeffler Planetenradgetriebe liefern und erstmals im APAC-Raum gemeinsam Anwendungsdaten erfassen, um Aktor-Performance, Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung zu optimieren. Die Kooperation mit Hexagon umfasst die Lieferung von Wellgetriebe- und Planetenaktoren sowie die Integration von Hexagons AEON-Humanoiden in Schaefflers Produktionsnetzwerk – rund 1.000 Roboter sollen binnen sieben Jahren in Schaeffler-Werken zum Einsatz kommen, um Fertigungsprozesse zu automatisieren und Physical AI produktiv zu nutzen.

Für Schaeffler bedeutet das eine zweigleisige Strategie: Technologische Vorreiterrolle als Komponentenlieferant sichern und gleichzeitig humanoide Robotik als produktiven Faktor in eigenen Fabriken etablieren. Der Hermes Award unterstreicht die Marktchance; die Partnerschaften schaffen Zugang zu Anwendungsszenarien und Daten für Produktverbesserungen.

Gleichzeitig mahnt Schaeffler zu Vorsicht: Viele Aussagen sind zukunftsgerichtet und mit Risiken sowie Unwägbarkeiten behaftet. Ob und in welchem Tempo humanoide Roboter industrielle Anwendungen in großem Maßstab erreichen, bleibt von technischen, wirtschaftlichen und marktseitigen Faktoren abhängig. Für Investoren und Industriekunden bieten die Ankündigungen dennoch einen klaren Indikator: Schaeffler positioniert sich als zentraler Bausteine-Lieferant im entstehenden globalen Ökosystem humanoider Robotik.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 8,395EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.