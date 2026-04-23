flatexDEGIRO: Rekordquartal mit >50 Mio Gewinn – Amundi über 5%

Finanziell präsentierte sich flatexDEGIRO robust: Vorläufige, ungeprüfte Zahlen für Q1 2026 zeigten einen Umsatzanstieg um 19 % auf 173,6 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 53,7 Mio. Euro (+27,8 %) – erstmals wurde ein Quartalsgewinn von mehr als 50 Mio. Euro erzielt. Treiber waren höhere Provisionserträge (+18 % auf 115,6 Mio. Euro) infolge gesteigerter Handelsaktivität (22,7 Mio. Transaktionen, +17 %) sowie ein überraschender Zinsanstieg (+13,6 % auf 49,3 Mio. Euro), gestützt auf mehr Bareinlagen, ein größeres Wertpapierkreditbuch und aktives Treasury‑Management.

flatexDEGIRO hat das Jahr 2026 mit einem Rekordquartal begonnen und zugleich Bewegungen im Aktionariat ausgelöst: Der Vermögensverwalter Amundi meldete nach WpHG zwei Schwellenberührungen Mitte April, die seine zugerechneten Stimmrechte von rund 4,99 % auf 5,26 % (inkl. geliehener Aktien: 5,30 %) anhoben. Die Anzeigen (15./16. April; veröffentlicht am 21./22. April) erfolgen über Amundi S.A. und deren Tochter Amundi Asset Management S.A.S. und dürften bei Anlegern Interesse an der Eigentümerstruktur des MDAX‑Notierten Brokers wecken.

Die operative Profitabilität verbesserte sich: EBITDA stieg auf 87,2 Mio. Euro (+26 %), die EBITDA‑Mar­ge kletterte auf rund 50 %. Operative Aufwendungen wuchsen nur unterproportional (+12,6 %), obwohl Marketingausgaben stark erhöht wurden (+75,5 % auf 21 Mio. Euro). Personalaufwand insgesamt sank leicht. Nettozuflüsse blieben stabil bei 3,1 Mrd. Euro, das verwahrte Kundenvermögen lag bei 94,5 Mrd. Euro; die Kundenbasis stieg auf 3,58 Mio. Konten (+12 % YoY).

Produktseitig baut flatexDEGIRO sein Angebot aus: Der Kryptohandel entwickelte sich positiv mit knapp 500 Mio. Euro Handelsvolumen im Quartal und rund 50.000 aktiven Krypto‑Kunden. Zudem wurden Aktiensparpläne mit 1.000 Titeln eingeführt. Vorstand und CFO betonen die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die profitable Expansion; mögliche Zinsänderungen seitens der EZB sind in den Planungen berücksichtigt.

Die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatz 588–616 Mio. Euro (+5–10 %) und Konzernergebnis 168–184 Mio. Euro (+5–15 %). Für 2027 peilt das Management rund 650 Mio. Euro Umsatz und etwa 200 Mio. Euro Konzernergebnis an. Analysten wie Jefferies bewerten die Aktie weiterhin mit „Hold“ und einem Kursziel von 32 Euro; das Haus sieht das starke Q1 im Kontext hoher Marktvolatilität, die Provisionen und Zinseinkünfte stützte.

Hinweis: Alle Zahlen sind vorläufig und nicht geprüft; flatexDEGIRO weist auf die Verwendung von Nicht‑IFRS‑Kennzahlen und Unsicherheiten bei zukunftsgerichteten Aussagen hin.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 36,84EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.