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    Fed & EZB im Fokus: Mega-Quartalszahlen drohen Marktschwankungen

    Fed & EZB im Fokus: Mega-Quartalszahlen drohen Marktschwankungen
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    Woche im Zeichen von Quartalszahlen, Zentralbanken und Frühindikatoren: Die Wirtschaftsredaktion fasst die marktrelevanten Termine vom 21. April bis zum 4. Mai zusammen. Anleger müssen sich auf eine dichte Abfolge von Unternehmensberichten, Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten einstellen, die kurz- bis mittelfristig Volatilität auslösen könnten.

    Unternehmen: Die Berichtssaison erreicht nach Ostern ihren Höhepunkt. Europäische und US-Konzerne aus nahezu allen Sektoren legen Q1-Ergebnisse oder Hauptversammlungen vor. Besonders gewichtige Events: Technologie- und Plattformschwergewichte (Alphabet, Meta, Microsoft) melden Ende April ihre Zahlen und dürften den Nasdaq maßgeblich prägen. Ebenfalls im Fokus stehen große Industrie- und Automobilkonzerne (BASF, Volkswagen, Porsche, Volvo) sowie Halbleiter- und Zulieferer (ASML, Intel, NXP, Lam Research). Der Bankensektor liefert mehrere Quartalszahlen (UBS, Deutsche Bank, UniCredit) – begleitet von einer außergewöhnlichen Unicredit-Hauptversammlung am 4. Mai zum geplanten Übernahmeangebot für die Commerzbank, die mediale und regulatorische Aufmerksamkeit anziehen dürfte. Energie- und Rohstoffkonzerne (ExxonMobil, Chevron, BHP, Glencore) sowie Pharma- und Konsumwerte (Roche, Sanofi, L’Oréal, P&G) komplettieren die Agenda.

    Makroökonomie: Auf der Agenda stehen zahlreiche Frühindikatoren. S&P-Global- und ISM-/Chicago-PMIs, Einzelhandelsumsätze in den USA (21. April) sowie ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland signalisieren die aktuelle Wachstumsdynamik. Wichtige Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien, Japan und der Eurozone liefern zusätzliche Impulse. Besonders marktrelevant sind zwei Notenbank-Entscheidungen: Die US-Notenbank tagt am 29. April, die Europäische Zentralbank am 30. April (mit anschließendem Presseauftritt). Auch die Bank of England hat eine Sitzung zum Monatsende angesetzt. Anleger erwarten von den Zentralbanken Hinweise zur Zins- und Inflationsentwicklung, die Sektorrotation und Risikoassets beeinflussen können.

    Sonstige Termine: Die Hannover Messe, das Bundesbank-Symposium zu Handelskonflikten sowie Konferenzen wie Windeurope und Auto China werfen Schlaglichter auf Industriepolitik, Energiewende und globale Lieferketten. Hinzu kommen diverse Investor Days und Hauptversammlungen (z.B. NatWest, LVMH, SAP), die Unternehmensstrategie und Kapitalallokation offenlegen.

    Marktausblick: Die Kombination aus gehäuften Quartalszahlen, geldpolitischen Wegweisern und Konjunkturindikatoren verspricht kurzfristige Schwankungen. Entscheidend werden auf Unternehmensseite Umsatz- und Margenentwicklung sowie Ausblicke sein; auf makroökonomischer Seite die Entwicklung der Inflationsraten und geldpolitische Signale. Für Marktteilnehmer gilt: Fokus auf Gewinnrevisionen, Nachfrageindikatoren und Zentralbankkommunikation.



    Weizen

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    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 594,4PKT auf Ariva Indikation (22. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.





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