UBS hebt Kursziel auf 65 € – RWE profitiert von Offshore-Erfolg & Buybacks

Zwar senkte Serwinowska ihre operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 moderat um rund 3 Prozent; langfristig rechnet sie jedoch mit kräftigeren Fortschritten: Für die Jahre 2028 bis 2030 hob sie ihre Schätzungen infolge geplanter Kapazitätserweiterungen um bis zu 8 Prozent an. Diese Perspektive unterstreicht, dass RWE trotz kurzfristiger Ergebnisbelastungen durch Investitionen und Projektanlaufkosten langfristig von der Energiewende und dem Ausbau der Offshore-Kapazitäten profitieren sollte.

Die UBS hat ihre Einschätzung für RWE bekräftigt und zugleich das Kursziel deutlich angehoben: Von 55 auf 65 Euro stieg die Zielmarke, die Einstufung bleibt auf „Buy“. Analystin Wanda Serwinowska zählt den Essener Versorger — neben Ørsted und Grenergy — zu ihren Branchenfavoriten. In einer am Montag verbreiteten Analyse lobt sie insbesondere den jüngsten Erfolg bei einer britischen Ausschreibung für Offshore-Windparks als „klar positiv“ für RWE und hebt das laufende Strategie-Update hervor, das eine spürbare Verschiebung in der Kapitalallokation signalisiere.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel zur positiven Analysteneinschätzung veröffentlichte RWE Details zum laufenden Aktienrückkaufprogramm (Tranche Nr. 3, Teil des Programms 2024–2026). Zwischen dem 13. und 17. April 2026 erwarb die Gesellschaft 357.058 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Xetra-Plattform. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen in diesem Zeitraum überwiegend knapp unter 59 Euro (13.–16. April: rund 58,5–58,94 Euro), am 17. April fiel der Durchschnittskurs auf 56,35 Euro. Seit Beginn der dritten Tranche am 2. Dezember 2025 summieren sich die Rückkäufe auf 7.375.322 Aktien.

Für Investoren ist die Kombination aus erhöhter Gewinnerwartungsperspektive und aktivem Kapitalrückfluss bedeutsam: Die Kurszielanhebung durch die UBS signalisiert Vertrauen in RWEs Wachstumspfad im Bereich erneuerbarer Energien, während das Rückkaufprogramm unmittelbar die Aktionärsrendite stützt und das verfügbare Streubesitzvolumen reduziert. Gleichwohl bleiben operative Übergangsrisiken zu beobachten — etwa Ausbauverzögerungen, volatile Strompreise und regulatorische Rahmenbedingungen in Kernmärkten wie Großbritannien und Deutschland.

In der Summe positioniert sich RWE als Profiteur der Offshore-Expansion und der allgemeinen Dekarbonisierungstrends. Die jüngsten Analystenoptimierungen und das fortgesetzte Buyback-Engagement deuten darauf hin, dass das Management sowohl Wachstum investieren als auch Aktionäre unmittelbar belohnen will — eine Doppelstrategie, die Anlegern kurz- wie langfristig Orientierung bietet.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 59,85EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.