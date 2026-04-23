JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 325 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum des Optikkonzerns im ersten Quartal sei ein Beleg für die robuste Wachstumsstärke, auch wenn die Dynamik gegenüber dem außerordentlichen Schlussquartal 2025 wie erwartet abgenommen habe, schrieb Julien Dormois in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das zweite Halbjahr ließen allerdings eine Neukalibrierung der Konsensschätzungen für 2026 erwarten. Anteilsgewinne in einem wachsenden Markt, Innovationen sowie die Partnerschaft mit und Beteiligung von Meta würden indes einen Kursanstieg der Aktie rechtfertigen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 207,5EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

