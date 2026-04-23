Aktien-Alarm bei Delivery Hero: MIH bleibt stark, Uber klettert auf 7,24%

Delivery Hero steht kurzzeitig im Fokus von Großaktionären: In mehreren am 21. April über EQS verbreiteten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG melden beteiligte Investmentvehikel spürbare Änderungen und Zurechnungen von Stimmrechten. Die Bekanntmachungen geben Aufschluss über die Eigentümerstruktur und mögliche Einflussverschiebungen hinter Deutschlands größtem Essenslieferdienst. Kernbefund: MIH Food Delivery Holdings B.V. — das strategische Beteiligungsvehikel der früheren Naspers/Prosus-Gruppe im Bereich Food Delivery — bleibt der mit Abstand größte außenstehende Zurechnungsnehmer bei Delivery Hero. Die Meldungen zeigen jedoch Schwankungen beim ausgewiesenen Anteil: Eine Mitteilung von Advolis SAS weist zum 14. April 2026 79.886.800 zugerechnete Aktien beziehungsweise 26,30 % der Stimmrechte an 303.765.679 Gesamtstimmen aus. Später datierte Meldungen (16. April / 20. April) führen den zugerechneten Bestand von MIH mit 66.304.458 Aktien bzw. 21,83 % auf — ein Rückgang gegenüber früher ausgewiesenen 27,42 % in einer früheren Naspers-Notifikation. Die wiederholten Korrekturen deuten eher auf Veränderungen in der rechtlichen Zurechnung (z. B. Wegfall oder Neuordnung von Vollmachten, Verschiebungen innerhalb der Konzernkette) als auf großvolumige Markttransaktionen hin; alle Meldungen weisen darauf hin, dass es sich fast durchweg um zugerechnete (nicht direkt gehaltene) Stimmrechte handelt.

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