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    Aktien-Alarm bei Delivery Hero: MIH bleibt stark, Uber klettert auf 7,24%

    Aktien-Alarm bei Delivery Hero: MIH bleibt stark, Uber klettert auf 7,24%
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero steht kurzzeitig im Fokus von Großaktionären: In mehreren am 21. April über EQS verbreiteten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG melden beteiligte Investmentvehikel spürbare Änderungen und Zurechnungen von Stimmrechten. Die Bekanntmachungen geben Aufschluss über die Eigentümerstruktur und mögliche Einflussverschiebungen hinter Deutschlands größtem Essenslieferdienst.

    Kernbefund: MIH Food Delivery Holdings B.V. — das strategische Beteiligungsvehikel der früheren Naspers/Prosus-Gruppe im Bereich Food Delivery — bleibt der mit Abstand größte außenstehende Zurechnungsnehmer bei Delivery Hero. Die Meldungen zeigen jedoch Schwankungen beim ausgewiesenen Anteil: Eine Mitteilung von Advolis SAS weist zum 14. April 2026 79.886.800 zugerechnete Aktien beziehungsweise 26,30 % der Stimmrechte an 303.765.679 Gesamtstimmen aus. Später datierte Meldungen (16. April / 20. April) führen den zugerechneten Bestand von MIH mit 66.304.458 Aktien bzw. 21,83 % auf — ein Rückgang gegenüber früher ausgewiesenen 27,42 % in einer früheren Naspers-Notifikation. Die wiederholten Korrekturen deuten eher auf Veränderungen in der rechtlichen Zurechnung (z. B. Wegfall oder Neuordnung von Vollmachten, Verschiebungen innerhalb der Konzernkette) als auf großvolumige Markttransaktionen hin; alle Meldungen weisen darauf hin, dass es sich fast durchweg um zugerechnete (nicht direkt gehaltene) Stimmrechte handelt.

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    Parallel meldet Uber Technologies, Inc. über die SMB Holding Corporation, dass ihr 22.004.160 Stimmrechte bzw. 7,24 % der Gesamtstimmen zugerechnet werden (Schwellenberührung 16. April 2026). Auch hier sind die Stimmrechte zugerechnet, direkte Bestände werden in den Veröffentlichungen mit null angegeben. Sämtliche Mitteilungen verzeichnen keine meldepflichtigen Derivateinstrumente; Instrumentenpositionen werden mit 0 % aufgeführt.

    Bedeutung: Die Gemengelage bestätigt, dass die Kontrolle über Stimmrechte bei Delivery Hero weiterhin stark von komplexen Konzern- und Vollmachtsstrukturen bestimmt wird. MIH bleibt zentraler Einflussfaktor, auch wenn der exakt zuzurechnende Anteil kurzfristig schwankt. Ubers meldepflichtiger Zurechnungsanteil von über 7 % rückt den US-Konzern als relevanten Minderheitsinteressenten ins Blickfeld. Für Anleger und die Unternehmensführung sind solche Disclosure-Wellen relevant für Abstimmungen auf Hauptversammlungen und strategische Entscheidungsprozesse — etwa bei Kapitalmaßnahmen oder Vorstandswahlen.

    Die Veröffentlichungen wurden jeweils von EQS News verbreitet; als Fristenangaben fungieren die Datumsangaben der Schwellenberührungen Mitte April 2026 sowie das Gesamtstimmrechtsvolumen von 303.765.679 nach § 41 WpHG.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 19,54EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



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