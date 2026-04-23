Aktien-Alarm bei Delivery Hero: MIH bleibt stark, Uber klettert auf 7,24%
Delivery Hero steht kurzzeitig im Fokus von Großaktionären: In mehreren am 21. April über EQS verbreiteten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG melden beteiligte Investmentvehikel spürbare Änderungen und Zurechnungen von Stimmrechten. Die Bekanntmachungen geben Aufschluss über die Eigentümerstruktur und mögliche Einflussverschiebungen hinter Deutschlands größtem Essenslieferdienst.
Kernbefund: MIH Food Delivery Holdings B.V. — das strategische Beteiligungsvehikel der früheren Naspers/Prosus-Gruppe im Bereich Food Delivery — bleibt der mit Abstand größte außenstehende Zurechnungsnehmer bei Delivery Hero. Die Meldungen zeigen jedoch Schwankungen beim ausgewiesenen Anteil: Eine Mitteilung von Advolis SAS weist zum 14. April 2026 79.886.800 zugerechnete Aktien beziehungsweise 26,30 % der Stimmrechte an 303.765.679 Gesamtstimmen aus. Später datierte Meldungen (16. April / 20. April) führen den zugerechneten Bestand von MIH mit 66.304.458 Aktien bzw. 21,83 % auf — ein Rückgang gegenüber früher ausgewiesenen 27,42 % in einer früheren Naspers-Notifikation. Die wiederholten Korrekturen deuten eher auf Veränderungen in der rechtlichen Zurechnung (z. B. Wegfall oder Neuordnung von Vollmachten, Verschiebungen innerhalb der Konzernkette) als auf großvolumige Markttransaktionen hin; alle Meldungen weisen darauf hin, dass es sich fast durchweg um zugerechnete (nicht direkt gehaltene) Stimmrechte handelt.
Parallel meldet Uber Technologies, Inc. über die SMB Holding Corporation, dass ihr 22.004.160 Stimmrechte bzw. 7,24 % der Gesamtstimmen zugerechnet werden (Schwellenberührung 16. April 2026). Auch hier sind die Stimmrechte zugerechnet, direkte Bestände werden in den Veröffentlichungen mit null angegeben. Sämtliche Mitteilungen verzeichnen keine meldepflichtigen Derivateinstrumente; Instrumentenpositionen werden mit 0 % aufgeführt.
Bedeutung: Die Gemengelage bestätigt, dass die Kontrolle über Stimmrechte bei Delivery Hero weiterhin stark von komplexen Konzern- und Vollmachtsstrukturen bestimmt wird. MIH bleibt zentraler Einflussfaktor, auch wenn der exakt zuzurechnende Anteil kurzfristig schwankt. Ubers meldepflichtiger Zurechnungsanteil von über 7 % rückt den US-Konzern als relevanten Minderheitsinteressenten ins Blickfeld. Für Anleger und die Unternehmensführung sind solche Disclosure-Wellen relevant für Abstimmungen auf Hauptversammlungen und strategische Entscheidungsprozesse — etwa bei Kapitalmaßnahmen oder Vorstandswahlen.
Die Veröffentlichungen wurden jeweils von EQS News verbreitet; als Fristenangaben fungieren die Datumsangaben der Schwellenberührungen Mitte April 2026 sowie das Gesamtstimmrechtsvolumen von 303.765.679 nach § 41 WpHG.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 19,54EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
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