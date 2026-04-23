NanoRepro im Umbruch: Schnelltest-Anbieter wird zur Health‑Plattform

NanoRepro im Umbruch: Vom Schnelltestanbieter zur Consumer‑Health‑Plattform

Zwei Zeitgleich veröffentlichte Berichte vom 22. April 2026 zeichnen das Bild eines Unternehmens im Übergang: Die Analysten von NuWays AG initiieren die Coverage mit „Kaufen“ und einem 12‑Monate‑Kursziel von 4,30 Euro; zeitgleich meldet NanoRepro vorläufige Jahreszahlen und betont strategische Neuausrichtung und Kostenoptimierung.

Kernthese der NuWays‑Studie (Analystin Sarah Hellemann) ist, dass NanoRepro die COVID‑Gewinne genutzt habe, um sich von einem reinen Schnelltest‑Anbieter zu einer Multi‑Brand‑Plattform zu entwickeln. Zentrale Bestandteile sind die Marke ZuhauseTEST (16 CE‑zertifizierte OTC‑Produkte, IVDR‑Zertifizierung seit April 2025) sowie ein wachsendes Beteiligungsportfolio: die Mehrheitsbeteiligung an Paedi Protect (50,05 %; Umsatz 2025: 11,7 Mio. € eNuW), Minderheitsanteile an Deutsche Kosmetikwerke (newkee) und 33 % an hyped about science (PHLAS‑Kaltplasmagerät). NuWays hebt operative Hebelwirkung durch Zentralisierung von Beschaffung, Produktentwicklung, Logistik (Ein‑Hub‑Modell), Finanzen und vor allem Marketingsteuerung hervor. Paedi Protect wird erstmals vollkonsolidiert und verdoppelt nach Angaben der Analysten den Konzernumsatz auf eNuW‑Basis. Darüber hinaus besteht eine Option, hyped about science mehrheitlich zu übernehmen (50,001 % für 5,5 Mio. €), was NuWays als eingebetteten Optionswert bewertet. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Mio. € und positiver Nettoliquidität erscheine der Markt „nahezu nichts“ für die konsolidierbaren Umsätze und Synergien zu zahlen, so das Research; Basis der Bewertung ist ein DCF‑Modell.

Die Corporate News von NanoRepro bestätigt die strategische Wende: Konzern‑Holdingumsatz vorläufig 4,33 Mio. € (2025), Paedi Protect stabil bei 11,7 Mio. €, Deutsche Kosmetikwerke wächst um knapp 37 % auf 2,59 Mio. €. Maßgebliche Maßnahmen waren Kostenreduktionen im Schnelltest‑Segment (Teilmigration der Marke ZuhauseTEST in die Handelsplattform Mivolis/dm, wodurch NanoRepro Marketingaufwand reduziert) und die Integration von Alphabiol in die neue Dachmarke PHLAS ab Q2/2026. PHLAS startete die aktive Vermarktung im Februar 2026; erste Umsätze wurden erzielt. NanoRepro hat außerdem seine direkte Beteiligung an Deutsche Kosmetikwerke auf rund 22,69 % aufgestockt; wirtschaftlich hält die Gruppe damit insgesamt etwa 33,22 %, mit rund 43,7 % Stimmrechten.

Ausblick: Management und Analysten sehen kurzfristige Katalysatoren in Paedi Protects erstem Sommer unter NanoRepro‑Eigentum und Verkaufstrends des Phlas‑Geräts sowie langfristiges Potenzial durch Konsolidierungs‑ und Synergieeffekte. Risiken ergeben sich implizit aus der frühen Phase von PHLAS, der Abhängigkeit von Handelspartnern (z. B. dm) und der Umsetzung der zentralen Integrationsmaßnahmen.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 1,523EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.