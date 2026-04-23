ProSiebenSat.1 verkauft Studio71 US — MFE startet große Neuordnung

Parallel zu der Analystennotiz hat ProSiebenSat.1 eine strategische Transaktion angekündigt: Der Verkauf des nordamerikanischen Creator-Geschäfts unter der Marke Studio71 US an Fixated LLC. Betroffen sind die Gesellschaften Studio71 GP, LLC sowie Studio71, LP inklusive aller Tochterfirmen. Für das Geschäftsjahr 2025 weist Studio71 US einen Umsatz von rund 246 Millionen Euro aus; der Kaufpreis wurde vertraulich behandelt. Das operative Studio71-Geschäft im deutschsprachigen Raum verbleibt dagegen in der Gruppe und ist nicht Teil der Veräußerung.

Die jüngsten Analystenkommentare und Konzernentscheidungen rund um ProSiebenSat.1 zeigen, wie sich die deutsche Medienlandschaft unter Gewinn- und Portfolio-Druck neu ordnet. Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,00 auf 5,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf „Hold“ belassen. Analystin Nizla Naizer verweist darauf, dass breite Unsicherheit im TV-Sektor fortbestehe; gleichzeitig könnten die privaten Sender ITV und M6 von ihren Übertragungsrechten an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Werbegeschäft profitieren. Insgesamt bleibe die Bank jedoch in einem volatilen Marktumfeld an der Seitenlinie.

Konzernseitig erwartet ProSiebenSat.1 infolge des Verkaufs für das laufende Geschäftsjahr einen moderaten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Niveau 2025 von 3,675 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen prognostiziert das Management jedoch weiterhin ein leichtes Umsatzwachstum. Zudem signalisiert das Unternehmen eine zuversichtliche Perspektive beim operativen Ergebnis: Ein deutliches Anziehen des Ebitda wird erwartet, begleitet von einer stabilen Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung.

Die Transaktion ist Bestandteil einer breiteren strategischen Neuausrichtung seit der Übernahme durch Media for Europe (MFE) im September 2025. MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi strebt eine stärkere Fokussierung auf Nachrichten, Entertainment und Eigenproduktionen an und möchte den Anteil zugekaufter Formate reduzieren. Der Verkauf von Studio71 US lässt sich als Schritt zur Bündelung der Aktivitäten auf Kerngeschäfte deuten und soll finanzielle wie operative Ressourcen freisetzen.

Die Größenordnung des Deals ist relevant: Mit rund 246 Millionen Euro Umsatz machte Studio71 US zuletzt etwa 6,7 Prozent des ProSiebenSat.1-Konzernumsatzes 2025 aus. Das legt nahe, dass der Erlös zwar den Umsatz kurzfristig merklich drücken kann, zugleich aber die Profitabilität verbessern und Managementkapazitäten für das Europa-Geschäft freimachen könnte. Marktbeobachter werden nun verfolgen, wie ProSiebenSat.1 Erlöse einsetzt — etwa zur Schuldentilgung, Reichweitensteigerung im Kerngeschäft oder für höhere Investitionen in Eigenproduktionen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Werbemarkt dürfte Informationspolitik und Kapitalallokation entscheidend für das Anlegervertrauen bleiben. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil; mittelfristig zählt klare Umsetzung und Kommunikation nun.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 4,31EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.