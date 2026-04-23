Stabilus: Starkes EBIT trotz Cashflow‑Rückschlag – Aktienrückkäufe im Fokus

Wesentliche Kennzahlen: Das bereinigte EBIT belief sich auf 34,1 Mio. Euro und lag damit rund 10 % über der Markterwartung (Vara-Research-Konsens: 31,0 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge wird mit 11,2 % angegeben, ebenfalls über dem Konsens von 10,5 %. Beim Umsatz verzeichnet Stabilus einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf 304,9 Mio. Euro (Q2 2025: 338,0 Mio. Euro), ein Minus von rund 9,8 % (organisch -6,6%), aber leicht besser als die Markterwartung von 295,2 Mio. Euro.

Stabilus liefert im Vorfeld des Halbjahresberichts eine gemischte Zwischenbilanz: Operativ überraschend robust, beim Cashflow vorübergehend schwächer, zugleich ein deutliches Bekenntnis zur Eigenkapitalrendite durch Aktienrückkäufe. Das Unternehmen aus Koblenz meldete vorläufige Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (Ende 31. März 2026) und bestätigte die Jahresprognose vor Veröffentlichung des detaillierten Zwischenberichts am 4. Mai.

Der bereinigte Free Cashflow fiel mit 4,1 Mio. Euro deutlich unter das Vorjahresquartal (18,1 Mio. Euro) und auch unter das Vorquartal (23,9 Mio. Euro). Als Hauptursache nennt Stabilus einen Aufbau des Net Working Capital infolge hoher Umsatzdynamik im März, wodurch Forderungen gestiegen sind. Positiv: Der bereinigte Free Cashflow für das erste Halbjahr liegt mit 28,0 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert von 27,0 Mio. Euro. Das Management erwartet, dass sich die Cashflow-Effekte im Jahresverlauf durch Zahlungseingänge normalisieren werden.

Trotz des saisonalen und working-capital-bedingten Rückschlags bestätigt Stabilus die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Umsatz zwischen 1,1 und 1,3 Mrd. Euro, eine bereinigte EBIT-Marge von 10–12 % sowie ein bereinigter Free Cashflow von 80–110 Mio. Euro. Diese Bestätigung signalisiert Vertrauen in die mittelfristige Profitabilität und Liquiditätsentwicklung.

Parallel zum Zahlen-Update treibt das Management die Kapitalrückführung an: Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurden zwischen dem 13. und 17. April 2026 weitere 25.190 eigene Aktien über Xetra erworben; seit Programmstart am 15. Januar beläuft sich das Volumen auf 259.930 zurückgekaufte Aktien. Das unterstreicht eine aktienkursstützende Kapitalallokation.

Stabilus lädt Investoren und Analysten zu einer Webkonferenz am 4. Mai 2026 (10:30 Uhr MESZ) ein; Vorstand und Finanzvorstand werden die Q2-Ergebnisse präsentieren. Die vorläufigen Zahlen zeigen ein Unternehmen mit resilienter Profitabilität, jedoch kurzfristigen Cashflow-Schwankungen aufgrund operativer Zykluseskalationen — ein Thema, das auf der Webkonferenz und im am 4. Mai erscheinenden Halbjahresbericht vertieft werden dürfte.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 17,16EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.