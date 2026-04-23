Hormus-Konflikt treibt Bund-Renditen auf 3% — Anleger in Alarmbereitschaft

Auslöser für die Verunsicherung war die Entwicklung in der Straße von Hormus: Angekündigte Öffnungen wurden wieder zurückgenommen, es kam zu militärischen Vorfällen auf See, und die US-Marine stoppte am Wochenende einen iranischen Frachter und nahm ihn unter Kontrolle. Diese Eskalation verstärkte die Sorge vor einer länger anhaltenden Störung einer zentralen Handelsroute für Energieexporte, was die Öl- und Gaspreise zunächst deutlich ansteigen ließ. Marktteilnehmer reagierten unmittelbar: Nach Kursgewinnen infolge einer kurzzeitigen Hoffnung auf eine Deeskalation folgte ein Rücksetzer, schließlich ein erneuter Renditeanstieg.

Die deutschen Rentenmärkte haben sich in der Berichtsperiode volatil gezeigt, getrieben von erneut aufflammenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie der damit einhergehenden Erholung der Energiepreise. Anleger beurteilten das erhöhte Risiko für die Öl- und Gasversorgung als preistreibend, was Inflationssorgen anfachte und die Renditen deutscher Staatsanleihen nachhaltig nach oben schob. Der richtungweisende Euro-Bund-Future pendelte in der Spitze zwischen etwa 125,7 und 125,98 Punkten; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich erwartungsgemäß um die Marke von 3,0 Prozent (2,97–3,00 %).

Die Marktbeobachter sehen die Lage als vornehmlich geopolitisch getrieben. Konjunkturdaten aus dem Euroraum lieferten vorläufig kaum Gegenimpulse; auf der Agenda stand zwar die ZEW-Umfrage, doch ihre Interpretation gestaltet sich angesichts der jüngsten politischen Wendungen schwieriger. Analysten der Dekabank betonen, dass eine rasche Einigung zwischen Washington und Teheran unwahrscheinlich sei; realistischer erscheine ein Zwischenkompromiss. Die DZ Bank verweist hingegen auf die Hoffnung, dass Verhandlungen in Islamabad – an denen US-Vizepräsident JD Vance und iranische Vertreter beteiligt sein könnten – zu einer Entspannung führen könnten. Medienberichte nennen mögliche Delegationsreisen und Teilnahmebedingungen iranischer Politiker.

Politisch gaben Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zusätzliche Richtung: Er deutete an, die Waffenruhe nicht verlängern zu wollen, sollte bis zu ihrem Ablauf kein Deal stehen, und bekräftigte die Fortsetzung einer Seeblockade, bis eine Vereinbarung unterzeichnet sei. Vor dem Hintergrund einer bald auslaufenden 14-tägigen Waffenruhe erhöhten diese Signale die Nervosität an den Märkten.

Trotz der Unsicherheit verweisen Experten darauf, dass strukturelle Faktoren – etwa das geplante Infrastruktur- und Rüstungsprogramm in Deutschland – mittelfristig konjunkturstützend wirken könnten. Kurzfristig bleibt der Rentenmarkt jedoch anfällig für weitere geopolitische Schlagzeilen und schwache Inflationsperspektiven in beide Richtungen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 125,3EUR auf L&S Exchange (23. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.