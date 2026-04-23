Milka-Mogelpackung vor Gericht: Wird Shrinkflation verboten?

Das Gericht zeigte sich in der Auftaktverhandlung skeptisch gegenüber der Praxis. Der Vorsitzende Richter sprach von einer "relativen Mogelpackung" und betonte, Verbraucher nähmen oft keinen Unterschied wahr. Entscheidend sei nicht nur die gesetzlich korrekte Gewichtsangabe auf Vorder- und Rückseite, sondern ob eine Veränderung im Vergleich zur bisherigen Ware deutlich, verständlich und wahrnehmbar gekennzeichnet werde. Fehle ein solcher Hinweis, könne das als Irreführung gewertet werden – zumal Käufer im Supermarkt selten Zutatenliste oder Grundpreis systematisch vergleichen und frühere Füllmengen nicht im Kopf haben.

Mondelez steht wegen angeblicher "Mogelpackungen" bei seiner Marke Milka vor Gericht – und der Fall hat Potenzial, über die Süßwarenregale hinaus Signalwirkung zu entfalten. Die Verbraucherzentrale Hamburg klagt vor dem Landgericht Bremen wegen unlauteren Wettbewerbs: Viele Milka-Tafeln sind von 100 auf 90 Gramm geschrumpft, das äußere Verpackungsbild aber weitgehend unverändert geblieben. Parallel stieg der Ladenpreis von 1,49 auf 1,99 Euro – für Verbraucher ein typisches Beispiel der sogenannten Shrinkflation, bei der Hersteller die Füllmenge reduzieren, ohne die Verpackung klar anzupassen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mondelez verteidigt die Entscheidung als wirtschaftliche Reaktion auf gestiegene Kosten und verweist auf eine ordnungsgemäße Kennzeichnung sowie Informationsarbeit in sozialen Medien und auf der Website. Branchenvertreter warnen, Shrinkflation könne auch Ausdruck legitimer Kalkulationsanpassungen sein; die Festlegung der Endpreise liege zudem primär beim Handel. Verbraucherschützer dagegen dokumentieren ein breites Phänomen: Die Verbraucherzentrale Hamburg führt eine Liste mit mehr als 1.000 vermeintlichen Mogelpackungen, die Zahl der Meldungen steigt.

Rechtlich ist der Ausgang offen, doch das Verfahren ist nicht unbeachtlich. Ein vergleichbares Urteil des Landgerichts Hamburg 2024 zugunsten der Verbraucherzentrale im Fall einer Margarine mit reduzierter Füllmenge zeigt, dass Gerichte Täuschung anerkennen können, wenn Änderungen nicht ausreichend kommuniziert werden. Der Ausgang in Bremen, dessen Entscheidung für Mitte Mai angekündigt ist, könnte Unternehmen zu transparenterer Kennzeichnung zwingen oder zumindest präventive Hinweispflichten verstärken.

Für Verbraucher bleibt die Praxis ärgerlich und schwer zu entziffern; Meldemöglichkeiten und Verbraucherschutzarbeit sind deshalb relevant. Politisch ist das Thema ebenfalls präsent: Im Koalitionsvertrag ist eine stärkere Transparenz bei versteckten Preiserhöhungen angekündigt, konkrete gesetzliche Änderungen sind jedoch noch offen. In jedem Fall könnten Handel, Industrie und Gesetzgeber nach dem Urteil neu austarieren, wie Preispolitik, Verpackungsdesign und Informationspflichten künftig geregelt werden.

Die Mondelez International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 56,06EUR auf Nasdaq (23. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.