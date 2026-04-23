Geopolitik treibt Gaspreise – Rekordzubau Erneuerbarer stärkt Sicherheit
Geopolitische Spannungen und strukturelle Umbauten prägen derzeit die Energiemärkte und die konjunkturelle Grundstimmung. Am Montag stieg der Preis für europäisches Erdgas spürbar: Der TTF-Terminkontrakt für die Monatslieferung kletterte um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro/MWh. Auslöser war die Rücknahme einer angekündigten Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran und ein Zwischenfall, bei dem die US-Marine einen iranischen Frachter angriff und unter Kontrolle brachte. Die Eskalation belastet die Handelsrouten aus dem Persischen Golf; schon im März hatte der Konflikt den Gaspreis zeitweise auf 74 Euro/MWh getrieben (vor dem Krieg lag das Niveau bei etwa 31 Euro).
Die kurzfristige Energiepreisvolatilität schlägt sich auch in den deutschen Erzeugerpreisen nieder. Im März fielen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich nur noch marginal um 0,2 Prozent und damit deutlich weniger als von Analysten erwartete minus 1,2 Prozent. Monatlich stiegen sie überraschend um 2,5 Prozent (Erwartung 1,4 Prozent). Besonders deutlich wirkten sich die höheren Preise für Mineralölerzeugnisse aus; die Energiepreise lagen im Jahresvergleich nur noch 3,2 Prozent unter dem Vorjahr, nachdem der Rückgang im Februar noch bei 12,5 Prozent gelegen hatte.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die strukturelle Transformation der Stromversorgung an Bedeutung. Irena meldet für 2025 einen Rekordzubau von 692 GW erneuerbarer Kapazität; die weltweite Installationsleistung wuchs um 15,5 Prozent auf 5.149 GW. Solar trug mit 511 GW drei Viertel der neuen Kapazitäten, Wind mit 159 GW; Asien – und hier vor allem China (440 GW) – dominierte den Zubau. Erneuerbare machen nun 49,4 Prozent der installierten Kapazität aus; Irena betont, dass mehr als 85 Prozent der neu installierten Erzeugung günstiger sind als fossile Optionen. Deutliche Kostensenkungen (Solar -87% seit 2010, Onshore-Wind -55%, Batteriespeicher -93%) unterstreichen das wirtschaftliche Momentum.
Das steigende Interesse an erneuerbaren Alternativen spiegelt sich auch in der öffentlichen Debatte in Deutschland, die angesichts der drei Jahre zurückliegenden Abschaltung der letzten AKW neue Brisanz erhält. Eine repräsentative Umfrage (YouGov/Sinus, 1.944 Befragte, 13.–16. März) zeigt: 53 Prozent halten den Atomausstieg 2023 für falsch, 40 Prozent für richtig; gleichzeitig präferieren die meisten Bürger Solar (62%) und Wind (60%) gegenüber Kernenergie (39%). Politisch bleibt das Thema umkämpft – innerhalb der schwarz-roten Koalition prallen kurzfristige Versorgungsüberlegungen und langfristige Entsorgungsfragen aufeinander. Insgesamt zeichnen die Daten ein Bild: Kurzfristige geopolitische Schocks erhöhen Preisrisiken, während der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Kapazitäten die Perspektive für mehr Versorgungssicherheit und geringere Importabhängigkeit stärkt.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 2,852USD auf Ariva Indikation (22. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
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