Geopolitik treibt Gaspreise – Rekordzubau Erneuerbarer stärkt Sicherheit

Geopolitische Spannungen und strukturelle Umbauten prägen derzeit die Energiemärkte und die konjunkturelle Grundstimmung. Am Montag stieg der Preis für europäisches Erdgas spürbar: Der TTF-Terminkontrakt für die Monatslieferung kletterte um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro/MWh. Auslöser war die Rücknahme einer angekündigten Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran und ein Zwischenfall, bei dem die US-Marine einen iranischen Frachter angriff und unter Kontrolle brachte. Die Eskalation belastet die Handelsrouten aus dem Persischen Golf; schon im März hatte der Konflikt den Gaspreis zeitweise auf 74 Euro/MWh getrieben (vor dem Krieg lag das Niveau bei etwa 31 Euro).

Die kurzfristige Energiepreisvolatilität schlägt sich auch in den deutschen Erzeugerpreisen nieder. Im März fielen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich nur noch marginal um 0,2 Prozent und damit deutlich weniger als von Analysten erwartete minus 1,2 Prozent. Monatlich stiegen sie überraschend um 2,5 Prozent (Erwartung 1,4 Prozent). Besonders deutlich wirkten sich die höheren Preise für Mineralölerzeugnisse aus; die Energiepreise lagen im Jahresvergleich nur noch 3,2 Prozent unter dem Vorjahr, nachdem der Rückgang im Februar noch bei 12,5 Prozent gelegen hatte.