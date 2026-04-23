Surteco verlängert Finanzierung - Sanierung, Verkauf von Sparten im Blick

Für 2026 gibt Surteco eine Bandbreite von 780 bis 830 Mio. Euro Umsatz sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 70 und 90 Mio. Euro an. Vorläufige Q1-Zahlen signalisieren einen guten Start: Umsatz 208,4 Mio. Euro (Vorjahr 222,3 Mio.) und bereinigtes EBITDA 26,7 Mio. Euro, wobei die bereinigte EBITDA-Marge im Quartal auf 12,8 % zulegte. Das berichtete EBITDA Q1 stieg um 20 % auf 23,5 Mio. Euro.

Die Surteco Group hat 2025 zwar das angepasste Prognoseband erreicht, bleibt aber unter dem Vorjahresniveau und steht vor strukturellen Aufgaben. Der Konzernumsatz belief sich auf 821,2 Mio. Euro (-4,1 % gegenüber 2024), der organische Rückgang lag bereinigt um Währungseffekte und den Wegfall des Imprägnatgeschäfts bei rund -2 %. Das berichtete EBITDA fiel auf 72,1 Mio. Euro (-24 %), das bereinigte EBITDA sank auf 80,2 Mio. Euro (-16 %), womit die bereinigte Marge 2025 bei rund 9,8 % lag. Ergebniskennzahlen wie EBIT (13,7 Mio. Euro) und das Konzernergebnis (-14,3 Mio. Euro) wurden durch negative Wechselkurseffekte und Belastungen beeinflusst; das Ergebnis je Aktie beträgt -0,92 Euro. Aus Liquiditätsgründen schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Jahresfehlbetrag aktiv im Unternehmen zu belassen; eine Dividende wird nicht empfohlen.

Parallel hat Surteco eine Verlängerung der laufenden Finanzierung bis Ende 2029 vereinbart. Kernpunkte sind ein Term Sheet mit Konsortialbanken und der Mehrzahl der Schuldscheininhaber, die Anpassung von Financial Covenants, ein vereinbarter Mindestliquiditätsrahmen sowie erstrangige und zweitrangige Anteilsverpfändungen und dingliche Sicherheiten. Ein Gutachten in Anlehnung an IDW S6 liegt im Entwurf vor. Management und Gläubiger haben zudem Maßnahmen zur Stärkung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vereinbart; Dividenden sind im Sanierungszeitraum ausgesetzt. Die Gesellschaft prüft weiterhin strategische Optionen, namentlich einen möglichen Verkauf der Bereiche Profiles und/oder Edgebands; Einnahmen daraus sollen zur Rückführung der Verbindlichkeiten dienen. Surteco will die Managementkapazitäten temporär mit Transformations- und Restrukturierungsexpertise verstärken.

Die Analyse von Sphene Capital bestätigt ein Buy-Rating und erhöht das Kursziel auf 20,20 Euro. Analysten sehen Anpassungsbedarf bei Kosten und erwarten eine stärkere Fokussierung auf margenstärkere Geschäftsbereiche; ein Verkauf des Segments Profiles erscheint strategisch plausibel, um Portfolio und Kapitalallokation zu schärfen.

Der operative Free Cashflow sank 2025 deutlich; das Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 48,8 Mio. Euro (-25 %) und der Free Cashflow 21,1 Mio. Euro (-43 %). Segmentseitig entwickelten sich Profiles resilient (+3 % Umsatz, EBITDA adjusted +8 %), während Surfaces und Edgebands unter Druck standen. Mit rund 3.500 Beschäftigten an 26 Standorten bleibt Surteco breit aufgestellt. Anleger begrüßen die finanzielle Beruhigung, sehen Umsetzungstempo und strategische Entscheidungen in den kommenden Quartalen als entscheidend.

Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 10,25EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.