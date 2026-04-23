Salzgitter überrascht: EBITDA-VX explodiert – Prognose deutlich erhöht

Salzgitter hat die Erwartungen zum Jahresauftakt deutlich übertroffen, bleibt aber vorsichtig für das Gesamtjahr: Nach vorläufigen Zahlen erzielte der Konzern im ersten Quartal 2026 einen Außenumsatz von 2,3 Mrd. € (Q1 2025: 2,3 Mrd. €). Operativ kräftig verbessert haben sich die bereinigten Steuerungskennzahlen: Das EBITDA VX sprang auf 280 Mio. € (Q1 2025: 79 Mio. €), das EBT VX kletterte auf 179 Mio. € (Q1 2025: –27 Mio. €). Treiber des starken Ergebnisses war vor allem der anteilige Gewinn der at‑equity bilanzierten Beteiligung an Aurubis mit 147 Mio. € (Q1 2025: 48 Mio. €), der neben operativen Erträgen vor allem durch positive Bewertungs‑ und Metallpreiseffekte geprägt war. Auch die Bereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie zeigten Ergebnisverbesserungen. Vor diesem Hintergrund hat die Konzernführung die Prognose für 2026 nach oben korrigiert, ohne die Umsatzprognose zu verändern: Erwartet wird weiter ein Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, künftig jedoch ein EBITDA VX zwischen 625 und 725 Mio. € (bisher 500–600 Mio. €) sowie ein EBT VX von 200–300 Mio. € (zuvor 75–175 Mio. €). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE VX) soll leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Salzgitter betont, dass diese Zahlen ohne mögliche Effekte aus der geplanten Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG gerechnet sind.

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