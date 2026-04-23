Salzgitter überrascht: EBITDA-VX explodiert – Prognose deutlich erhöht
Salzgitter hat die Erwartungen zum Jahresauftakt deutlich übertroffen, bleibt aber vorsichtig für das Gesamtjahr: Nach vorläufigen Zahlen erzielte der Konzern im ersten Quartal 2026 einen Außenumsatz von 2,3 Mrd. € (Q1 2025: 2,3 Mrd. €). Operativ kräftig verbessert haben sich die bereinigten Steuerungskennzahlen: Das EBITDA VX sprang auf 280 Mio. € (Q1 2025: 79 Mio. €), das EBT VX kletterte auf 179 Mio. € (Q1 2025: –27 Mio. €). Treiber des starken Ergebnisses war vor allem der anteilige Gewinn der at‑equity bilanzierten Beteiligung an Aurubis mit 147 Mio. € (Q1 2025: 48 Mio. €), der neben operativen Erträgen vor allem durch positive Bewertungs‑ und Metallpreiseffekte geprägt war. Auch die Bereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie zeigten Ergebnisverbesserungen.
Vor diesem Hintergrund hat die Konzernführung die Prognose für 2026 nach oben korrigiert, ohne die Umsatzprognose zu verändern: Erwartet wird weiter ein Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, künftig jedoch ein EBITDA VX zwischen 625 und 725 Mio. € (bisher 500–600 Mio. €) sowie ein EBT VX von 200–300 Mio. € (zuvor 75–175 Mio. €). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE VX) soll leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Salzgitter betont, dass diese Zahlen ohne mögliche Effekte aus der geplanten Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG gerechnet sind.
Wichtig für Anleger: Seit 2026 basiert die Kommunikation auf bereinigten Kennzahlen mit dem Zusatz VX (Valuation Exchangeable). Hintergrund ist die im Oktober 2025 platzierte Umtauschanleihe, deren Marktbewertung zu nicht operativ bedingten und teils erheblichen Ergebnisvolatilitäten führen kann; diese Bewertungseffekte werden daher für Steuerungsgrößen eliminiert. Management und Markt bleiben wegen geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Metallmärkte aber vorsichtig: Eine deutliche konjunkturelle Erholung erwartet Salzgitter nicht, setzt aber auf positive Impulse durch EU‑Handelsschutzmaßnahmen. Detaillierte Q1‑Zahlen folgen am 12. Mai 2026.
Parallel signalisiert eine Stimmrechtsmitteilung eine Veränderung im Aktionärskreis: Die GP Günter Papenburg AG meldete per 15. April einen Rückgang ihres Stimmrechtsanteils auf 9,94 % (vorher 14,34 %).
Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der Debatte um Klimapolitik hielt Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Petersberger Klimadialog eine Rede. Die Diskussionen um erneuerbare Energien, Industrieumbau und politische Zielsetzungen bleiben für Unternehmen wie Salzgitter zentral – sowohl in Bezug auf Energiepreise als auch auf Investitionsbedingungen für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 51,18EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.
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