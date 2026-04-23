🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salzgitter überrascht: EBITDA-VX explodiert – Prognose deutlich erhöht

    Salzgitter überrascht: EBITDA-VX explodiert – Prognose deutlich erhöht
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter hat die Erwartungen zum Jahresauftakt deutlich übertroffen, bleibt aber vorsichtig für das Gesamtjahr: Nach vorläufigen Zahlen erzielte der Konzern im ersten Quartal 2026 einen Außenumsatz von 2,3 Mrd. € (Q1 2025: 2,3 Mrd. €). Operativ kräftig verbessert haben sich die bereinigten Steuerungskennzahlen: Das EBITDA VX sprang auf 280 Mio. € (Q1 2025: 79 Mio. €), das EBT VX kletterte auf 179 Mio. € (Q1 2025: –27 Mio. €). Treiber des starken Ergebnisses war vor allem der anteilige Gewinn der at‑equity bilanzierten Beteiligung an Aurubis mit 147 Mio. € (Q1 2025: 48 Mio. €), der neben operativen Erträgen vor allem durch positive Bewertungs‑ und Metallpreiseffekte geprägt war. Auch die Bereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie zeigten Ergebnisverbesserungen.

    Vor diesem Hintergrund hat die Konzernführung die Prognose für 2026 nach oben korrigiert, ohne die Umsatzprognose zu verändern: Erwartet wird weiter ein Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, künftig jedoch ein EBITDA VX zwischen 625 und 725 Mio. € (bisher 500–600 Mio. €) sowie ein EBT VX von 200–300 Mio. € (zuvor 75–175 Mio. €). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE VX) soll leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Salzgitter betont, dass diese Zahlen ohne mögliche Effekte aus der geplanten Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG gerechnet sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Short
    54,45€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 12,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    47,45€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wichtig für Anleger: Seit 2026 basiert die Kommunikation auf bereinigten Kennzahlen mit dem Zusatz VX (Valuation Exchangeable). Hintergrund ist die im Oktober 2025 platzierte Umtauschanleihe, deren Marktbewertung zu nicht operativ bedingten und teils erheblichen Ergebnisvolatilitäten führen kann; diese Bewertungseffekte werden daher für Steuerungsgrößen eliminiert. Management und Markt bleiben wegen geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Metallmärkte aber vorsichtig: Eine deutliche konjunkturelle Erholung erwartet Salzgitter nicht, setzt aber auf positive Impulse durch EU‑Handelsschutzmaßnahmen. Detaillierte Q1‑Zahlen folgen am 12. Mai 2026.

    Parallel signalisiert eine Stimmrechtsmitteilung eine Veränderung im Aktionärskreis: Die GP Günter Papenburg AG meldete per 15. April einen Rückgang ihres Stimmrechtsanteils auf 9,94 % (vorher 14,34 %).

    Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der Debatte um Klimapolitik hielt Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Petersberger Klimadialog eine Rede. Die Diskussionen um erneuerbare Energien, Industrieumbau und politische Zielsetzungen bleiben für Unternehmen wie Salzgitter zentral – sowohl in Bezug auf Energiepreise als auch auf Investitionsbedingungen für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion.



    Salzgitter

    -2,11 %
    +3,05 %
    +45,61 %
    +3,26 %
    +134,82 %
    +39,03 %
    +96,35 %
    +68,85 %
    +8.416,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
    Salzgitter direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 51,18EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Salzgitter überrascht: EBITDA-VX explodiert – Prognose deutlich erhöht Salzgitter hat die Erwartungen zum Jahresauftakt deutlich übertroffen, bleibt aber vorsichtig für das Gesamtjahr: Nach vorläufigen Zahlen erzielte der Konzern im ersten Quartal 2026 einen Außenumsatz von 2,3 Mrd. € (Q1 2025: 2,3 Mrd. €). Operativ …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     