Scout24 kauft weiter Aktien – Bank of America versteckt große Derivate-Macht

Parallel zu diesen internen Kapitalmarktmaßnahmen verliefen im April mehrere Stimmrechtsmitteilungen eines großen Finanzkonzerns. Die Bank of America Corporation bzw. Tochtergesellschaften – namentlich Merrill Lynch International und verbundene Einheiten – meldeten zwischen dem 16. und 20. April 2026 mehrfach Schwellenberührungen nach dem deutschen WpHG. Auffällig ist, dass die Gruppe trotz vergleichsweise geringer direkter Stimmrechtszuweisungen substanzielle wirtschaftliche Positionen über Instrumente und Swap-Vereinbarungen hält.

Zwischen dem 13. und 17. April 2026 hat Scout24 SE im Rahmen des im Januar gestarteten Aktienrückkaufprogramms weitere 37.864 Aktien über zu einem von der Gesellschaft beauftragten Kreditinstitut ausgeführte Börsentransaktionen erworben. Die Käufe erfolgten über die Handelsplätze CEUX, TQEX und XETA; die gewichteten Durchschnittskurse lagen im Berichtszeitraum zwischen rund 64,71 EUR und 67,20 EUR je Aktie. Seit Beginn des Programms am 5. Januar 2026 hat Scout24 damit insgesamt 1.155.276 eigene Aktien zurückgekauft. Detaillierte Transaktionsdaten und fortlaufende Angaben sind auf der Investor-Relations-Seite von Scout24 veröffentlicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Meldungen dokumentieren Schwankungen in der Zusammensetzung der Gesamtposition: Am 16. April wies die Gruppe direkte zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 2.380.976 Aktien (3,24 %) aus; hinzu kamen Instrumente mit einem Umfang von insgesamt rund 11,00 %, sodass die aggregierte wirtschaftliche und stimmberechtigte Exposition 14,24 % der stimmberechtigten Aktien entsprach. Am 17. April wurde eine ähnliche Gesamtexposition von 14,10 % berichtet, wobei sich die direkte Zurechnung auf 1,87 % verringerte. Am 20. April fiel die aggregierte Meldung auf 11,00 % (direkt 1,80 %; Instrumente 9,20 %).

Die instrumentellen Positionen umfassen zum einen Nutzungsrechte und Rückforderungsansprüche, zum anderen Swap-Kontrakte, die in den Meldungen explizit genannt werden und Barabwicklung vorsehen; Laufzeiten reichen in einigen Fällen bis 2030. Diese Strukturen schaffen ökonomische Interessen, ohne dass daraus zwangsläufig die klassischen Eigentümerrechte resultieren. Für Aktionäre und Marktteilnehmer ist relevant, dass die effektive Marktstärke des Bank of America-/Merrill-Blocks damit deutlich über den rein direkten Anteilen liegt und kurzfristige Veränderungen in Instrumenten oder im Streubesitz – etwa durch Scout24-Rückkäufe – zu wiederholten Meldepflichten führen können.

Fazit: Scout24 treibt das Rückkaufprogramm planmäßig voran; gleichzeitig sorgt die aktive Derivate- und Instrumentenposition eines großen Finanzakteurs für volatile Meldungen zur Stimmrechtslage und macht die Marktstruktur in der Aktie komplexer.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 71,15EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.