Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia

Renault bekräftigte sein Ziel für das Gesamtjahr, eine operative Marge von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Der Konzern verweist dabei auf ein gut gefülltes Auftragsbuch und einen Anstieg der Verkäufe von Elektroautos. Im ersten Quartal gingen die Zulassungen des Konzerns allerdings um 3,3 Prozent zurück, nachdem Logistikprobleme und schlechtes Wetter in der Straße von Gibraltar insbesondere Dacia ausgebremst hatten. Im März habe bei Dacia aber wieder eine Erholung eingesetzt. Auch aggressive Preissetzung von Wettbewerbern wie Stellantis belastete./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 32,14 auf Tradegate (23. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,25 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +9,75 %/+48,22 % bedeutet.