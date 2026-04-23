Renault steigert Umsatz trotz Problemen bei Dacia
- Renault steigert Umsatz im dritten Quartal trotz Dacia
- Finanzdienstleistung kompensiert Rückgang bei Dacia
- Konzernumsatz steigt 7,8 Prozent auf 12,5 Mrd Euro
(Im 1. Absatz heißt es richtig: Der Autobauer Renault hat im ersten Quartal trotz Logistikproblemen bei der Marke Dacia den Umsatz gesteigert. Zudem wurde das prozentuale Umsatzwachstum korrigiert.)
BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der Autobauer Renault hat im ersten Quartal trotz Logistikproblemen bei der Marke Dacia den Umsatz gesteigert. Ein besseres Finanzdienstleistungsgeschäft glich dabei Rückgänge bei den Dacia-Zulassungen aus. Der Konzernumsatz stieg um 7,3 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro, wie der Rivale von Volkswagen und Stellantis am Donnerstag mitteilte.
Renault bekräftigte sein Ziel für das Gesamtjahr, eine operative Marge von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Der Konzern verweist dabei auf ein gut gefülltes Auftragsbuch und einen Anstieg der Verkäufe von Elektroautos. Im ersten Quartal gingen die Zulassungen des Konzerns allerdings um 3,3 Prozent zurück, nachdem Logistikprobleme und schlechtes Wetter in der Straße von Gibraltar insbesondere Dacia ausgebremst hatten. Im März habe bei Dacia aber wieder eine Erholung eingesetzt. Auch aggressive Preissetzung von Wettbewerbern wie Stellantis belastete./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 32,14 auf Tradegate (23. April 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,25 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +9,75 %/+48,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Renault - 893113 - FR0000131906
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Renault. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.