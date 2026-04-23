Kanada meldet starken Zuwachs bei Gold- und Kupferexploration

Die Explorationsausgaben in Kanada steigen in diesem Jahr um 21 % und erreichen damit einen nominalen Rekord. Der Fokus der Explorer liegt auf Gold und Kupfer. Für mehrere Projekte wurden zuletzt ambitionierte Pläne und wesentliche Fortschritte mitgeteilt.

Der Gold- und Kupferexplorer Visionary Copper and Gold (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) gab Anfang April den Abschluss der Phase-1-Explorationsbohrungen auf dem Projekt Point Leamington in Zentral-Neufundland bekannt. Zehn Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.556 Metern wurden niedergebracht.

Visionary Copper and Gold entdeckt neue Kupferzone in Neufundland

Auch wenn ein Großteil der Bohrergebnisse noch aussteht, stellen die vorliegenden Resultate die Geologen des Explorers zufrieden. Ein Bohrloch durchteufte breite Gold- und Kupfervorkommen, darunter 20,9 Meter mit 0,35 Gramm Gold und 18,25 Gramm Silber pro Tonne sowie 0,30 % Kupfer und 1,96 % Zink. Die Bohrung durchteufte zudem die neu entdeckte Kraken-Kupferzone, die CEO Max Porterfield als besonders aussichtsreich ansieht. Hier zeigte der Bohrkern über rund 75 Meter eine Konzentration von 0,45 % Kupfer.

Eine zweite Bohrung erweiterte die Streichrichtung der Point Leamington-Lagerstätte auf mehr als 1 km und testete eine 350 m lange, aus der Luft gemessene elektromagnetische Anomalie. Dabei wurden 2,8 Meter mit 1,20 Gramm Gold und 9,96 Gramm Silber pro Tonne sowie 0,62 % Kupfer, 1,87 % Zink durchschnitten.

Die Suche nach Kupfer und Gold hat in Kanada gerade Hochkonjunktur. Wie die kanadische Regierung in einem Bericht im April mitteilte, deuten die Ausgabenabsichten der Unternehmen auf eine deutliche Ausweitung der Exploration und Lagerstättenbewertung hin.

Die geplanten Ausgaben steigen demnach um 21 % auf 5,3 Mrd. USD, was bei Realisierung einen neuen (nominalen) Höchststand bedeuten würde. Dieser Anstieg ist der Regierung zufolge vor allem auf die Goldexploration zurückzuführen. Vorläufige Daten zeigen, dass die Ausgaben im Jahr 2025 um 4 % auf 4,4 Mrd. USD gestiegen sind, nach stabilen Ausgaben von 4,2 Mrd. USD im Jahr 2024.

Kanadas Explorer investieren 5,3 Mrd. USD

„Gold bleibt das wichtigste Explorationsziel in Kanada“, heißt es in dem Bericht – aber nicht das einzige. „Anhaltende Bedenken hinsichtlich des künftigen Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage haben das Interesse an der Exploration von Basismetallen, darunter Kupfer und Nickel, verstärkt.“