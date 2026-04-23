Neue Rallyestufe zündet

Auslöser für den jüngsten Kursschub ist eine ausgeweitete Partnerschaft mit dem Tech-Konzern Meta Platforms, die nun bis 2029 laufen soll. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Broadcom eine Rechenkapazität von zunächst über einem Gigawatt bereitstellen. Damit reagiert Meta auf die stark steigende Nachfrage nach Rechenleistung, die durch den Boom rund um generative KI entstanden ist. Für Broadcom bedeutet das: steigende Nachfrage und entsprechend positive Geschäftsaussichten.

Die Aktie von Broadcom ist zur Wochenmitte dynamisch auf ein neues Allzeithoch gestiegen und hat dabei die Marke von 420,30 US-Dollar erreicht. Und ein Ende des Aufwärtstrends ist derzeit nicht in Sicht – im Gegenteil: Viele Marktbeobachter sehen darin eher den Beginn einer neuen Rallyephase.

Auch aus technischer Sicht bleibt die Aktie spannend. Sollte es gelingen, auf Wochensicht nachhaltig über das bisherige Hoch von 414,61 US-Dollar vom 10. Dezember 2025 auszubrechen, könnten weitere Kursziele bei 455,07 US-Dollar und im optimistischen Fall sogar bei 482,98 US-Dollar erreicht werden.

Kurzfristige Rücksetzer sind dennoch möglich. Sollte der Kurs unter 394,45 US-Dollar fallen, könnte sich eine Konsolidierung in Richtung 382,28 US-Dollar entwickeln. Spätestens im Bereich von 364,72 US-Dollar wird jedoch erwartet, dass die Aktie wieder nach oben dreht und ihren übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzt.

Insgesamt zeigt sich: Der KI-Boom treibt die Branche weiter an – und Broadcom gehört aktuell zu den klaren Profiteuren dieser Entwicklung.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 419,96 US-Dollar

Kursziel : 455,07 US-Dollar

Renditechance via DN0FF4 : 75 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FF4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,93 - 3,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 374,5589 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 374,5589 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 419,96 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 455,07 US-Dollar Hebel: 9,16 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU23SY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,14 - 4,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 467,8821 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 467,8821 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 419,96 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,63 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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