Sehr bullische Kursmuster

Ein wichtiger Treiber bleibt der Markt für Düngemittel: Die Preise sind zuletzt stark gestiegen, was dem Unternehmen in den kommenden Monaten zusätzlich höhere Margen bescheren könnte. Das lockt zunehmend Investoren an.

Konkret meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 280 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Cashflow von etwa 87 Millionen Euro. Beide Werte lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Zusätzlich hat K+S seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem EBITDA zwischen 630 und 730 Millionen Euro. Der freie Cashflow soll – trotz geplanter Investitionen von rund 600 Millionen Euro – mindestens ausgeglichen bleiben. Die vollständigen Quartalszahlen werden am 11. Mai veröffentlicht.

Trotz der jüngsten Kursgewinne befindet sich die Aktie technisch betrachtet noch in einer Korrekturphase, die auf die starke Rallye zwischen November 2025 und Anfang März folgt. Allerdings zeigen sich erste Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends. Sollte der Kurs über 16,40 Euro steigen, wären weitere Gewinne in Richtung 17,23, 18,69 und im besten Fall sogar 20,50 Euro denkbar.

Auf der anderen Seite gibt es auch ein Risikoszenario: Sollte die Aktie unter den langfristigen Durchschnitt von aktuell 13,87 Euro fallen, könnte sich das Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rückgänge bis etwa 12,25 Euro möglich.

Insgesamt zeigt sich: Die Zahlen überzeugen, die Aussichten verbessern sich – aber die weitere Kursentwicklung bleibt davon abhängig, ob wichtige Marken nach oben oder unten durchbrochen werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 16,40 Euro

Kursziele : 17,23/18,69/20,5 Euro

Renditechance via DU745C : 200 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

K+S AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU745C Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,80 - 1,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 14,1283 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 14,1283 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,08 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 20,50 Euro Hebel: 8,40 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9KF3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,90 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 17,812 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 17,812 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,08 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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