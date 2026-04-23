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    K+S

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    Sehr bullische Kursmuster

    Konkret meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 280 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Cashflow von etwa 87 Millionen Euro. Beide Werte lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Zusätzlich hat K+S seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit einem EBITDA zwischen 630 und 730 Millionen Euro. Der freie Cashflow soll – trotz geplanter Investitionen von rund 600 Millionen Euro – mindestens ausgeglichen bleiben. Die vollständigen Quartalszahlen werden am 11. Mai veröffentlicht.

    Ein wichtiger Treiber bleibt der Markt für Düngemittel: Die Preise sind zuletzt stark gestiegen, was dem Unternehmen in den kommenden Monaten zusätzlich höhere Margen bescheren könnte. Das lockt zunehmend Investoren an.

    Trotz der jüngsten Kursgewinne befindet sich die Aktie technisch betrachtet noch in einer Korrekturphase, die auf die starke Rallye zwischen November 2025 und Anfang März folgt. Allerdings zeigen sich erste Anzeichen für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends. Sollte der Kurs über 16,40 Euro steigen, wären weitere Gewinne in Richtung 17,23, 18,69 und im besten Fall sogar 20,50 Euro denkbar.

    Auf der anderen Seite gibt es auch ein Risikoszenario: Sollte die Aktie unter den langfristigen Durchschnitt von aktuell 13,87 Euro fallen, könnte sich das Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rückgänge bis etwa 12,25 Euro möglich.

    Insgesamt zeigt sich: Die Zahlen überzeugen, die Aussichten verbessern sich – aber die weitere Kursentwicklung bleibt davon abhängig, ob wichtige Marken nach oben oder unten durchbrochen werden.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 16,40 Euro

    Kursziele : 17,23/18,69/20,5 Euro

    Renditechance via DU745C : 200 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    K+S AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 16,10 // 16,70 // 17,23 // 17,90 Euro
    Unterstützungen: 15,33 // 14,69 // 14,16 // 13,90 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU745C Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,80 - 1,89 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 14,1283 Euro Basiswert: K+S AG
    KO-Schwelle: 14,1283 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,08 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 20,50 Euro
    Hebel: 8,40 Kurschance: + 200 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU9KF3 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,90 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 17,812 Euro Basiswert: K+S AG
    KO-Schwelle: 17,812 Euro akt. Kurs Basiswert: 16,08 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 7,76 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    K+S Sehr bullische Kursmuster Konkret meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 280 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Cashflow von etwa 87 Millionen Euro. Beide Werte lagen deutlich über …
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