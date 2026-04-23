BARCLAYS stuft ALSTOM auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 11,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die Probleme der Franzosen gebe es keine einfache Lösung, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Eine Kapitalerhöhung um rund eine Milliarde Euro könnte kurzfristig für Entlastung sorgen, langfristig bräuchte es aber noch höhere Mittel./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 17,05EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
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