Gerresheimer, QuantumScape (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|🥈
|Canopy Growth
|🥉
|Viromed Medical
|POET Technologies
|LPKF Laser & Electronics
|Diginex
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|53
|🥈
|TUI
|41
|🥉
|Almonty Industries
|36
|Deutsche Telekom
|35
|POET Technologies
|35
|Tesla
|26
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|QuantumScape (A)
|+19,20 %
|🥈
|Texas Instruments
|+10,60 %
|🥉
|Harbin Electric Company (H)
|+7,96 %
|🟥
|Sumitomo Denki Kogyo
|-9,12 %
|🟥
|Samsung SDI JH
|-10,00 %
|🟥
|ServiceNow
|-12,72 %
European Lithium
Wochenperformance: +27,18 %
Wochenperformance: +27,18 %
Platz 1
Canopy Growth
Wochenperformance: +23,62 %
Wochenperformance: +23,62 %
Platz 2
Viromed Medical
Wochenperformance: +28,57 %
Wochenperformance: +28,57 %
Platz 3
POET Technologies
Wochenperformance: +80,65 %
Wochenperformance: +80,65 %
Platz 4
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: +55,45 %
Wochenperformance: +55,45 %
Platz 5
Diginex
Wochenperformance: -7,05 %
Wochenperformance: -7,05 %
Platz 6
Gerresheimer
Wochenperformance: +9,47 %
Wochenperformance: +9,47 %
Platz 7
TUI
Wochenperformance: -6,21 %
Wochenperformance: -6,21 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: +9,44 %
Wochenperformance: +9,44 %
Platz 9
Deutsche Telekom
Wochenperformance: -4,34 %
Wochenperformance: -4,34 %
Platz 10
POET Technologies
Wochenperformance: +80,65 %
Wochenperformance: +80,65 %
Platz 11
Tesla
Wochenperformance: -2,66 %
Wochenperformance: -2,66 %
Platz 12
QuantumScape (A)
Wochenperformance: +19,05 %
Wochenperformance: +19,05 %
Platz 13
Texas Instruments
Wochenperformance: +21,80 %
Wochenperformance: +21,80 %
Platz 14
Harbin Electric Company (H)
Wochenperformance: +7,02 %
Wochenperformance: +7,02 %
Platz 15
Sumitomo Denki Kogyo
Wochenperformance: -2,65 %
Wochenperformance: -2,65 %
Platz 16
Samsung SDI JH
Wochenperformance: +36,42 %
Wochenperformance: +36,42 %
Platz 17
ServiceNow
Wochenperformance: -7,08 %
Wochenperformance: -7,08 %
Platz 18
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