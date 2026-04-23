Fabasoft startet Rückkaufprogramm: Bis zu €2 Mio. für eigene Aktien
Fabasoft AG hat den Start eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen: Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, nutzt die von der Hauptversammlung am 9. Juli 2025 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und plant Rückkäufe im Gesamtvolumen von bis zu EUR 2,0 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten). Auf Basis des jüngsten Xetra-Schlusskurses entspricht dies nach Firmenschätzung rund 1,5–1,6 % des Grundkapitals; rechnerisch könnten bei einem Kursniveau von EUR 11,50 etwa 173.913 Aktien zurückgekauft werden. Formal gestattet die Ermächtigung den Erwerb von bis zu 10 % des Grundkapitals (bei einem Kapital von EUR 11 Mio. höchstens 1,1 Mio. Aktien). Fabasoft hält derzeit 412.692 eigene Aktien; unter der Ermächtigung bliebe damit ein Maximum von 687.308 zusätzlich zu erwerbenden Aktien.
Das Programm soll planmäßig am 22. April 2026 beginnen und längstens bis zum 31. Januar 2027 laufen. Der Rückkauf wird über die Börse erfolgen und durch ein unabhängiges Kreditinstitut ausgeführt, das Zeitpunkt und Umfang der Käufe eigenständig und unbeeinflusst von der Gesellschaft bestimmt. Fabasoft beachtet dabei die EU-Regeln zur Marktmissbrauchsverordnung (Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014) sowie die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052; allerdings macht das Unternehmen von der Möglichkeit Gebrauch, den Rückerwerbszweck weiter zu fassen als in Art. 5 Abs. 2 der Verordnung vorgesehen. Praktisch bedeutet das, dass die erworbenen Aktien zu allen in der HV-Ermächtigung genannten Zwecken verwendet werden können.
Zentrale Ausgestaltungsmerkmale: Bei Börsenkäufen darf der gezahlte Gegenwert je Aktie den relevanten Börsenkurs um nicht mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten (Bemessungsgrundlage: durchschnittlicher Xetra-Schlusskurs der letzten fünf Handelstage). Pro Handelstag wird das ausführende Institut nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens (berechnet auf 20 Börsentage) erwerben. Zur rechtssicheren Feststellung des Bestands an eigenen Aktien legt Fabasoft eine vorübergehende Aussetzung des Programms für den Zeitraum 15. Juni bis 13. Juli 2026 fest.
Der Vorstand kann das Programm jederzeit unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben aussetzen, beenden oder wiederaufnehmen. Ausgeführte Geschäfte werden spätestens am Ende des siebten Handelstages nach Ausführung offengelegt; zudem veröffentlicht Fabasoft die Transaktionen auf ihrer Website und stellt die Informationen mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung. Fabasoft positioniert sich weiter als DACH-Marktführer für elektronische Akten und betont ihr Cloud-natives Ökosystem „Fabasphere“ sowie die in der EU und Schweiz verankerte Datenhaltung.
Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 12,15EUR auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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