Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -1,86 % auf 76,28 USD
Silber bricht ein und fällt auf 76,28 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,96 %
|1 Monat
|+19,54 %
|3 Monate
|-23,10 %
|1 Jahr
|+134,23 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,87549USD. Heute steht er bei 76,28USD. Das Investment wäre auf 15.331,8USD gewachsen – eine Steigerung von +206,64 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Technisch zeigt sich oft eine Bear-Flag im 1D-Chart, GD200 bei ca. 58 USD, Stochastik kurzfristig überkauft. Fundamentale/Rand-Niveaus: faire Bewertung um 40 USD (Commerzbank); 50 USD als potentielles Ausbruchsniveau; vereinzelt Erwähnung von 72,28 USD. CME-OI-/Roll-Infos deuten auf Positionsverschiebungen. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt uneinheitlich und volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|366,85EUR
|-0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,13EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,18EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|401,28EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,95EUR
|+3,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|619,80EUR
|+2,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|384,72EUR
|-0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,70EUR
|-1,11 %
|Long
|1
|0,00
|129,11EUR
|-0,78 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,952EUR
|-2,37 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.