Silberpreis stürzt ab -1,86 % auf 76,28 USD

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Technisch zeigt sich oft eine Bear-Flag im 1D-Chart, GD200 bei ca. 58 USD, Stochastik kurzfristig überkauft. Fundamentale/Rand-Niveaus: faire Bewertung um 40 USD (Commerzbank); 50 USD als potentielles Ausbruchsniveau; vereinzelt Erwähnung von 72,28 USD. CME-OI-/Roll-Infos deuten auf Positionsverschiebungen. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt uneinheitlich und volatil.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,87549USD. Heute steht er bei 76,28USD. Das Investment wäre auf 15.331,8USD gewachsen – eine Steigerung von +206,64 %.

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 76,28. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.