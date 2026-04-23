TÜV Rheinland: Fast 3 Mrd. Umsatz – China-Ausbau, KI‑Zertifikate & Jobs

Internationalisierung bleibt zentral: 55,1 Prozent des Umsatzes wurden außerhalb Deutschlands erzielt, womit TÜV Rheinland die stärkste Auslandsorientierung unter den TÜVs erreicht. Für 2026 rechnet das Management mit einem weiteren Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Belegschaft wuchs auf 28.550 Mitarbeitende, ein Plus von rund 1.500 Personen; zwei Drittel arbeiten außerhalb Deutschlands. Der Konzern sucht weltweit mehr als 1.200 neue Kräfte, insbesondere Ingenieure und technische Fachkräfte.

TÜV Rheinland hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem kräftigen Wachstum abgeschlossen. Der weltweit tätige Prüfkonzern steigerte den Umsatz auf 2,98 Milliarden Euro und übertraf damit das Vorjahresniveau um 9,7 Prozent (2024: 2,71 Mrd.). Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Michael Fübi betonte, Vertrauen sei der wichtigste Wachstumstreiber, denn nur sichere und marktfähige Innovationen setzten sich durch. Alle vier Geschäftsbereiche trugen zum Zuwachs bei; besonders gefragt waren Prüfungen elektrischer und elektronischer Produkte, Photovoltaik-Module, Marktzugangsdienstleistungen sowie technische Services für die Energiebranche. Klassische Prüfsegmente wie Fahrzeug-, Druckanlagen- und Aufzugsprüfungen zeigten ebenfalls stabile Nachfrage. Zwischen 2022 und 2025 verbuchte der Konzern ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 9,4 Prozent jährlich.

Finanziell präsentierte sich der Konzern robust: Das EBIT stieg auf 242 Millionen Euro (EBIT-Marge 8,1 Prozent). Bereinigt um Sondereffekte lag das EBIT bei 268 Millionen Euro und die bereinigte Marge bei 9 Prozent. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich leicht auf 26,9 Prozent; der operative Cashflow blieb mit 282,4 Millionen Euro stabil. Investitionen beliefen sich auf 87,2 Millionen Euro, Schwerpunkte waren Labore, Digitalisierung und neue Technologien; in China wurden größere Laborprojekte umgesetzt.

Strategisch setzte TÜV Rheinland auf organisches und anorganisches Wachstum: fünf Übernahmen im Bereich People & Business Assurance 2025, insgesamt 23 Akquisitionen zwischen 2022 und 2025 und vier weitere Transaktionen Anfang 2026. Produktseitig kündigte das Unternehmen Zertifizierungen nach ISO 42001 für KI-Managementsysteme an und baute sein Angebot in Cybersicherheit, intelligenter Mobilität und Energiespeicherprüfungen aus. Nachhaltigkeit bleibt Leitlinie: EcoVadis-Gold-Status und umfangreiche ESG-Dienstleistungen untermauern das Profil.

Besonders hervorzuheben sind umfangreiche Investitionen in China mit Ausbau der Labore in Taicang und Shenzhen sowie die Eröffnung geplanter Testzentren in Mailand, Troisdorf und bald Delhi, um wachsende Nachfrage nach Prüfungen für Hochleistungsbatterien, Ladeinfrastruktur und Fahrzeugkomponenten zu decken. Erste ISO-42001-Zertifikate wurden bereits in Italien, Japan und Mexiko vergeben. Das Management sieht TÜV Rheinland gut positioniert für nachhaltiges Wachstum.

Weitere Meldungen aus dem Markt: Die AlUla Development Company begann mit dem Bau des 250-Zimmer-Hotels NUMAJ (Autograph Collection) mit geplanter Eröffnung 2027 und LEED-Gold-Ziel. Zudem lädt die GBC AG zum 19. International Investment Forum am 20. Mai 2026 ein, einem digitalen Investorenevent mit Präsentationen internationaler Wachstumswerte.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 4.716USD auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.