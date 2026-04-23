Erlebnis Akademie meldet Trendwende: EBIT +178% und Expansion geplant

Konzern-CFO Christoph Blaß führt die Trendwende auf konsequente Kostenspar- und Strukturierungsmaßnahmen zurück; der operative Cashflow habe sich stabilisiert. Das Nettoergebnis bleibt zwar negativ, verzeichnet nach Unternehmensangaben aber eine signifikante Verbesserung. Der testierte Konzernabschluss für 2025 soll am 30. Juni 2026 veröffentlicht werden.

Die Erlebnis Akademie AG hat nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 eine nachhaltige Ergebnisverbesserung bei stabilen Umsätzen gemeldet. Der Konzernumsatz belief sich auf 24,8 Mio. Euro und lag damit nur marginal unter dem Vorjahr (-1,2 Prozent). Deutlich stärker fiel die operative Ertragsentwicklung aus: Das EBIT stieg auf 0,89 Mio. Euro nach 0,32 Mio. im Vorjahr (+178,1 Prozent), die EBIT-Marge erhöhte sich von 1,3 auf 3,6 Prozent. Das EBITDA verbesserte sich leicht auf 6,2 Mio. Euro (Vorjahr: 6,1 Mio.). Damit liegen die Kennzahlen im Rahmen der Unternehmensprognose.

Strategisch setzt die Erlebnis Akademie auf die Weiterentwicklung bestehender Baumwipfelpfade zu Tagesdestinationen. Durch vergleichsweise kostengünstige Zusatzangebote wie Tiergehege, Minigolf oder Hochseilparcours sollen zusätzliche Umsätze generiert werden. Parallel plant das Unternehmen bis 2027/28 zwei neue Standorte in Osteuropa und im Vereinigten Königreich. Insgesamt besuchten 2025 mehr als 2,1 Millionen Gäste die Anlagen der Gruppe.

Die operative Situation zeigt jedoch regionale Differenzen: In Laurentides (Kanada) wuchs das Besucheraufkommen um rund 23 Prozent, während die Standorte im Elsass (Frankreich) und Avondale (Irland) wetterbedingt jeweils etwa 20 Prozent weniger Gäste verzeichneten. Vorstandssprecher Bernd Bayerköhler kündigt länderspezifische Optimierungen an; in Frankreich wird unter anderem ein neues Vertriebsmodell über eine Online-Ticketplattform pilotiert, das mittelfristig eine Steigerung der Ticketverkäufe von rund 30 Prozent bringen soll.

Die Analyse von Sphene Capital bestätigt die Trendwende und stuft die Aktie weiterhin mit „Buy“ ein, senkt jedoch das Kursziel auf 10,70 Euro (zuvor 12,60 Euro). Der Analyst betont die strukturelle Ergebnisvolatilität aufgrund witterungsabhängiger Nachfrage und der fixkostenintensiven Struktur, sieht aber Potenzial durch Standorterweiterungen, ergänzende Erlösquellen und geplante Neuprojekte.

Das Geschäftsmodell basiert auf einem Portfolio von derzeit 13 errichteten Baumwipfelpfaden, von denen zwölf im Bestand der Gesellschaft verbleiben; das kumulierte Investitionsvolumen liegt bei über 85 Millionen Euro. Die Gruppe betreibt zudem vier Abenteuerwälder und ist in mehreren europäischen Märkten sowie in Kanada vertreten. Management sieht zusätzliches Potenzial in Merchandise-, Gastronomie- und Kooperationsumsätzen sowie im skalierbaren Konzepttransfer auf weitere naturnahe Erlebnisformate, der mittelfristig die saisonale Abhängigkeit mindern könnte. Investoren erwarten die finalen Zahlen Ende Juni zur endgültigen Bewertung und Diskussion.

Die Erlebnis Akademie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,88EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.