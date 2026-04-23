Verbund-HV: Klare Mehrheit – mehr Kritik an Vorstandsvergütung

Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns 2025 wurde nahezu einstimmig angenommen: 99,99 % der Stimmen votierten mit Ja. Auch die Entlastung des Vorstands erhielt eine breite Zustimmung (99,92 % Ja-Stimmen), während die Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,80 % ebenfalls angenommen wurde, jedoch relativ gesehen leicht stärkeren Gegenstimmen gegenüberstand. Die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 wurde mit 99,91 % Zustimmung bestätigt.

Die Verbund AG hat am 21. April 2026 ihre 79. ordentliche Hauptversammlung abgehalten und die Beschlüsse der Versammlung mit überwältigenden Mehrheiten gefasst. Insgesamt wurden rund 321,3 Millionen gültige Stimmen abgegeben, was einem vertretenen Grundkapitalanteil von etwa 92,47 % entspricht. Damit war die Beteiligung der Aktionäre hoch und signalisiert breites Interesse an den Entscheidungen der Energiekonzern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Von besonderer Bedeutung war die Abstimmung über den Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat: zwar wurde der Bericht angenommen, jedoch fiel die Gegenstimmequote mit 1,21 % deutlich höher aus als bei den anderen Tagesordnungspunkten. Das weist auf eine erhöhte Sensibilität der Aktionäre gegenüber Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen hin und könnte den Dialog über Vergütungsstruktur und Transparenz befördern.

Bei den Wahlen in den Aufsichtsrat erhielten die Kandidaten überwiegende Mehrheiten. Dr. Edith Hlawati wurde mit 98,69 % gewählt, Mag. Jürgen Roth mit 99,55 %, Mag. Christa Schlager mit 99,64 %, Dr. Sabine Stock mit 99,79 %, Mag. Stefan Szyszkowitz mit 99,39 % und Dipl.-Ing. Peter Weinelt mit 99,38 %. Die im Vergleich leicht höheren Nein-Stimmen bei einzelnen Kandidaten spiegeln differenzierte Präferenzen der Aktionäre wider, bleiben aber insgesamt moderat.

Die Ergebnisse bestätigen die Kontinuität in der Unternehmensführung und deuten auf Vertrauen der Aktionäre in Strategie und Management hin, wobei das Thema Vergütung zukünftig genauer beobachtet werden dürfte. Am 22. April 2026 veröffentlichte Verbund zudem den Jahresfinanzbericht (ESEF) 2025 in deutscher und englischer Sprache auf seiner Website, wodurch detaillierte Finanz- und Governance-Informationen nun öffentlich zugänglich sind.

Aus marktwirtschaftlicher Perspektive bestätigen die Beschlüsse die Erwartung einer stabilen Dividendenpolitik und stärken die Handlungsfähigkeit des Managements für den Ausbau erneuerbarer Kapazitäten und die Netzmodernisierung. Die vergleichsweise höhere Gegenstimmequote beim Vergütungsbericht signalisiert jedoch Anlegerkritik und könnte Vorstand und Aufsichtsrat dazu bewegen, Vergütungsmodelle stärker an Nachhaltigkeits- und Performancekennzahlen zu koppeln. Die jetzt veröffentlichte ESEF-Datei liefert die Detailbasis für eine vertiefte Analyse der Finanz- und Nachhaltigkeitskennzahlen 2025. Für institutionelle Investoren bleibt relevant, ob diese Governance-Signale mittelfristig Rating- oder Allokationsentscheide beeinflussen. Insgesamt zeigt die HV stabile Governance bei wachsender Aktionärswachsamkeit. Das Management dürfte dies in künftigen Berichten adressieren und transparent kommunizieren. Bleibt abzuwarten.

Die Verbund Akt.(A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 63,70EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.