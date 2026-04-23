ABB startet stark: Rekordaufträge, Margenplus und Prognose-Upgrade

Operativ legte das Ergebnis deutlich zu: Das operative EBITA stieg auf 2,05 Milliarden Dollar, die EBITA-Marge verbesserte sich um 320 Basispunkte auf 23,5 Prozent. Dabei entfielen rund 250 Basispunkte auf Erlöse aus Immobilienverkäufen; das organische Margenplus betrug rund 70 Basispunkte. Der auf ABB entfallende Konzerngewinn kletterte um 20 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar, das unverwässerte Ergebnis je Aktie auf 0,73 US-Dollar (+21%). Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit stieg um 50 Prozent auf 1,03 Milliarden Dollar, der Free Cashflow fast auf das Doppelte (1,25 Milliarden).

Der Schweizer Technologiekonzern ABB ist stark in das Jahr 2026 gestartet und hat seine Jahresprognose nach dem ersten Quartal angehoben. Zwischen Januar und März wuchs der Umsatz um 18 Prozent auf 8,73 Milliarden US-Dollar (auf vergleichbarer Basis +11%). Noch deutlicher fiel der Auftragseingang aus: Nominal erhöhte er sich um 32 Prozent auf 11,30 Milliarden Dollar, auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 24 Prozent – ein Rekordwert. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,29.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Management hob die Prognosen für 2026 an und erwartet nun ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich sowie eine höhere operative EBITA-Marge – dies gilt nach Unternehmensangaben selbst ohne die einmaligen Immobilienerlöse aus dem Quartal. Für das zweite Quartal rechnet ABB mit einer ähnlichen Wachstumsrange und steigender Marge gegenüber dem Vorjahr.

ABB-CEO Morten Wierod betonte in der Telefonkonferenz zur Vorlage, dass der jüngste Nahostkonflikt das weltweite Geschäft bislang nicht wesentlich beeintrage. Ein größeres Risiko bestehe nur, falls der Ölpreis stark und dauerhaft anziehe. Fragile Lieferketten, höhere Frachtraten und Rohstoffkosten begegnet ABB mit laufenden Effizienzprogrammen auf Divisionsebene. Wachstumsimpulse sieht das Management insbesondere im Segment Rechenzentren, aber auch in Elektrifizierungslösungen und potenziell in modularen Kernreaktoren (SMR).

Die Kapitalallokation bleibt auf organisches Wachstum fokussiert; ABB kündigte zusätzliche Investitionen in Indien (rund 75 Millionen Dollar) an, behält aber Reserven für gezielte Akquisitionen. Aktionäre profitieren bereits von einer im März ausgezahlten Dividende (0,94 CHF) und einem Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Dollar. Analysten wie Jefferies hoben den starken Auftragseingang hervor, beließen die Bewertung jedoch vorerst auf „Hold“.

Zudem wies ABB eine hohe Kapitalrendite aus: Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag bei 27,2 Prozent. Segmentdaten zeigten bei den Auftragseingängen starke Divergenzen: Elektrifizierung +44 Prozent, Antriebstechnik +9 Prozent, Automation +5 Prozent. Management sprach von strukturellen Effizienzgewinnen und einem robusten Bilanzprofil, das Spielraum für Zukäufe bietet. Risiken bleiben geopolitische Unsicherheiten und volatile Rohstoff- sowie Transportkosten. Die Führung betont disziplinierte Kapitalverwendung, Priorisierung von Rendite und nachhaltiger Margenverbesserung.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 85,19EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.