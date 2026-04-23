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    Besonders beachtet!

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    Texas Instruments Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Texas Instruments Aktie bisher um +10,60 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Texas Instruments Aktie.

    Besonders beachtet! - Texas Instruments Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 23.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf analogen Chips und Embedded-Prozessoren für Industrie, Automotive und Konsumgüter. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, lange Produktlebenszyklen und effiziente Fertigung. Wichtige Konkurrenten: Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics, NXP. USP: Tiefe Analogkompetenz, eigene Fabs, breite Kundenbasis und hohe Margenstabilität.

    Texas Instruments Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Texas Instruments Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,60 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Texas Instruments Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 223,35. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Texas Instruments Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +35,02 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Instruments Aktie damit um +21,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Texas Instruments eine positive Entwicklung von +51,19 % erlebt.

    Texas Instruments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,80 %
    1 Monat +39,36 %
    3 Monate +35,02 %
    1 Jahr +68,84 %
    Stand: 23.04.2026, 08:03 Uhr

    Informationen zur Texas Instruments Aktie

    Es gibt 910 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,24 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, QuantumScape (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Infineon Technologies, Microchip Technology und Co.

    Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +4,80 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,82 %. NXP Semiconductors legt um +2,26 % zu

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    Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Texas Instruments

    +10,47 %
    +21,91 %
    +39,48 %
    +35,14 %
    +68,99 %
    +38,50 %
    +45,44 %
    +331,12 %
    +1.260,37 %
    ISIN:US8825081040WKN:852654
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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