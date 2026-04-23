Texas Instruments Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 23.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Texas Instruments Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,60 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Texas Instruments Aktie. Nach einem Plus von +1,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 223,35€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf analogen Chips und Embedded-Prozessoren für Industrie, Automotive und Konsumgüter. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, lange Produktlebenszyklen und effiziente Fertigung. Wichtige Konkurrenten: Analog Devices, Infineon, STMicroelectronics, NXP. USP: Tiefe Analogkompetenz, eigene Fabs, breite Kundenbasis und hohe Margenstabilität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Texas Instruments Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +35,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Instruments Aktie damit um +21,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Texas Instruments eine positive Entwicklung von +51,19 % erlebt.

Texas Instruments Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,80 % 1 Monat +39,36 % 3 Monate +35,02 % 1 Jahr +68,84 %

Informationen zur Texas Instruments Aktie

Stand: 23.04.2026, 08:03 Uhr

Es gibt 910 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,24 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Infineon Technologies, Microchip Technology und Co.

Infineon Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +4,80 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,82 %. NXP Semiconductors legt um +2,26 % zu

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Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.