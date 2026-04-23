Nach Credit-Suisse: Bundesrat stärkt Regeln – UBS schlägt Alarm

Der Bundesrat hat am Mittwoch ein Paket zur Verschärfung der Bankenregulierung verabschiedet, das als direkte Reaktion auf die Credit-Suisse-Krise zentrale Schwachstellen des bisherigen Aufsichtsregimes adressiert. In ihren Stellungnahmen begrüssen die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finanzmarktaufsicht (Finma) die Vorlage als notwendig zur Stärkung der Finanzstabilität: Vor allem die Bekämpfung des sogenannten „Double Leverage“ – also einer unvollständigen Kapitalunterlegung ausländischer Tochtergesellschaften durch das Stammhaus – gelte international seit Jahrzehnten als Risiko und werde nun gezielt behoben. Die SNB bewertet die vorgeschlagene vollständige Unterlegung ausländischer Beteiligungen mit hartem Kernkapital als verhältnismässig, weil sie spezifisch eine bedeutende Regulierungslücke schliesst und sicherstellt, dass Verluste in Auslandstöchtern die Kapitalsituation des Schweizer Stammhauses nicht gefährden. Auch zusätzliche Regeln zur Liquidität und zur Verstärkung der „Too-Big-to-Fail“-Aufsicht sehen SNB und Finma als unerlässlich an. Die Finma mahnt, Politik und Parlament müssten nun eine sorgfältige Abwägung zwischen Interessen der Aktionäre und dem Schutz der Steuerzahler vornehmen.

Gegenüber dieser Linie stellt sich die UBS deutlich oppositionell. Die Grossbank bezeichnet das Paket als „extrem“, bemängelt fehlende internationale Abstimmung und kritisiert, dass viele bei der Vernehmlassung erhobene Einwände unbeachtet blieben. UBS wirft dem Bundesrat zudem irreführende Behauptungen in den veröffentlichten Dokumenten vor und kündigt vertiefte Prüfungen an; weitere Kommentare werden mit den Quartalszahlen erwartet. In ersten Schätzungen beziffert die UBS die unmittelbaren Auswirkungen auf die CET1-Quote der UBS AG auf rund 22 Milliarden US-Dollar. Rechnet man zusätzliches Kapital im Zusammenhang mit der Credit-Suisse-Übernahme von etwa 15 Milliarden dazu, käme die Bank nach eigener Rechnung auf einen Bedarf von insgesamt rund 37 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kernkapital. Der Bundesrat hingegen schätzt den zusätzlichen Bedarf im Stammhaus auf rund 20 Milliarden, die daraus resultierende „Kapitallücke“ sei dank der heute bereits hohen Eigenmittelstatistik der UBS eher moderat – rund 9 Milliarden Dollar.

Die Debatte wandert nun ins Parlament. Entscheidend wird sein, wie Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber zwischen Systemstabilität, internationaler Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz sowie den wirtschaftlichen Folgen für Banken, Kunden und Aktionäre ausbalancieren. Marktteilnehmer erwarten intensive parlamentarische Debatten, Lobbying und eine mögliche Anpassung der Vorschläge. Sollte der Gesetzgeber stärkere Kapitalauflagen bestätigen, drohen Bankenkapitalkosten zu steigen, was Kreditkonditionen verteuern sowie Investitions- und Wachstumsdynamik beeinträchtigen könnte. Andererseits würde eine stringente Regulierung das Vertrauen in das Finanzsystem langfristig stärken und das Risiko staatlicher Interventionen reduzieren. Entscheidend bleibt eine international koordinierte Lösung, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die Funktionalität des Finanzplatzes Schweiz nachhaltig zu sichern. Das Parlament entscheidet in den kommenden Monaten über die konkrete Ausgestaltung und setzt Fristen.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 36,07EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.