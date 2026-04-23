Hier drei klickstarke Überschriften zur Auswahl: - Rückkäufe & 1€ Dividende: Deutsche Beteiligungs AG lädt zur HV am 2.6.2026 - 716.300 Aktien zurückgekauft – DBAG setzt auf Dividende, HV am 2.6. - DBAG: Neues Rückkaufmandat, 1€ Dividende und Wechsel

Die Einberufung der Hauptversammlung nennt umfassend die Tagesordnungspunkte. Punkt 1 betrifft die Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss 2025; der Aufsichtsrat hat Abschluss und Lagebericht bereits gebilligt, sodass keine Beschlussfassung erforderlich ist. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vor; dies entspräche einem Ausschüttungsbetrag von rund 17,46 Millionen Euro bei einem Bilanzgewinn von 223,02 Millionen Euro, der Restbetrag soll vorgetragen werden. Aufgrund gehaltener eigener Aktien wird die konkrete Ausschüttung an der Hauptversammlung an die aktualisierte Zahl dividendenberechtigter Aktien angepasst; Auszahlungstag ist der 5. Juni 2026.

Die Deutsche Beteiligungs AG hat zwei Pflichtmitteilungen veröffentlicht: Zum einen informiert das Private-Equity-Unternehmen über Fortgang seines laufenden Aktienrückkaufprogramms, zum anderen lädt es zur ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 in Frankfurt ein. Im Bericht zum Rückkauf heißt es, dass zwischen dem 13. und 17. April 2026 täglich jeweils 4.500 Aktien erworben wurden (insgesamt 22.500), zu durchschnittlichen Preisen von 24,7951 bis 25,7379 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. März 2025 wurden damit 716.300 eigene Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut; detaillierte Transaktionsdaten werden auf der Investor-Relations-Website bereitgestellt.

Weitere Beschlussvorschläge betreffen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Billigung des Vergütungsberichts sowie die Zustimmung zu einem überarbeiteten Vorstandsvergütungssystem (Vergütungssystem 2026). Kernänderungen sind die Umstellung der langfristigen Vergütungskriterien auf NAV je Aktie bzw. EBITA Fondsberatung, die Anpassung der Zielerreichungslogik (volle STI-Auszahlung bei 100 Prozent), eine Mindestschwelle für Zahlungen sowie die Einführung eines Fundraising-Bonus mit Investitionsverpflichtung in Aktien.

Zur Wahl in den Aufsichtsrat werden Dustin Artz und Steffen Schmidt vorgeschlagen; Nachbesetzungen folgen Rücktritten. Außerdem steht die Wahl der BDO AG als Abschlussprüfer für 2026 sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bis zu zehn Prozent des Grundkapitals auf der Agenda. Hinweise zu Teilnahmeformalitäten, Fristen (Anmeldung bis 26. Mai, Briefwahl/Weisungen bis 1. Juni) und Detailunterlagen sind auf der HV-Website verfügbar.

Die kombinierten Maßnahmen signalisieren eine solide Kapitalallokation: Während die Dividendenzahlung von einem Euro die Aktionärsrendite stützt, zeigt der hohe Gewinnvortrag Finanzspielraum für Akquisitionen oder neue Fondsauflegungen. Das erweiterte Rückkaufmandat und die Flexibilität bei der Verwendung eigener Aktien (unter anderem für Einziehungen, Aktiendividenden, Sachübernahmen und Mitarbeiterprogramme) geben dem Vorstand handlungsfähige Instrumente zur Kapitalstrukturoptimierung. Investoren sollten Fristen und die Anzahl nicht dividendenberechtigter eigener Aktien beachten, weil laufende Rückkäufe Ausschüttungsbasis und Stimmrechtsverhältnisse kurzfristig verändern können. Die Hauptversammlung bietet zudem Gelegenheit, die Strategie zur Mittelbeschaffung und Fondsentwicklung breit zu hinterfragen und anzusprechen.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (22. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.