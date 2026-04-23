Canopy Growth Aktie legt am 23.04.2026 stark zu

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Canopy Growth Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Die Canopy Growth Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,69 % auf 1,2275€ zulegen. Das sind +0,0550 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Canopy Growth Aktie. Nach einem Plus von +21,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,2275€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die Canopy Growth Aktie damit um +23,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Canopy Growth +22,85 % gewonnen.

Canopy Growth Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,62 % 1 Monat +53,56 % 3 Monate +21,63 % 1 Jahr +14,58 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Stand: 23.04.2026, 08:04 Uhr

Es gibt 430 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 503,73 Mio. € wert.

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Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.