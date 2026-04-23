BlackRock steigt auf 5,6% bei Nemetschek – Anlegeralarm oder Chance?

Nemetschek SE hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen die Meldungen einer Beteiligungsänderung durch den US-Vermögensverwalter BlackRock, Inc. bestätigt. Die Bekanntmachungen, übermittelt per EQS am 21. und 22. April 2026, dokumentieren, dass BlackRock Anfang der dritten Aprilwoche die Meldepflichtsschwellen nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) berührt und damit seine wirtschaftliche Stellung an Nemetschek neu ausgewiesen hat. Kernzahlen: Nemetschek weist eine Gesamtzahl der Stimmrechte von 115,500,000 aus. In der Mitteilung vom 21. April 2026 datiert auf den 16. April wurde ein zugerechneter Bestand von 5.724.945 Stimmrechten gemeldet, was 4,96 % der Stimmrechtsanteile entspricht; hinzu kamen Instrumente in Form von Contracts for Difference (CFD) mit 643.654 wirtschaftlichen Rechten (0,56 %). Zusammen ergab dies einen Gesamtanteil von rund 5,51 %. In der Folge-Mitteilung vom 22. April (Schwellenberührung 17. April) stieg der zugerechnete Anteil auf 5.834.991 Stimmen (5,05 %), während die durch CFDs abgebildeten Instrumente leicht auf 635.579 (0,55 %) sanken. Daraus resultierte ein Gesamtengagement von 5,60 %.

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