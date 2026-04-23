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    BlackRock steigt auf 5,6% bei Nemetschek – Anlegeralarm oder Chance?

    BlackRock steigt auf 5,6% bei Nemetschek – Anlegeralarm oder Chance?
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek SE hat in zwei aufeinanderfolgenden Stimmrechtsmitteilungen die Meldungen einer Beteiligungsänderung durch den US-Vermögensverwalter BlackRock, Inc. bestätigt. Die Bekanntmachungen, übermittelt per EQS am 21. und 22. April 2026, dokumentieren, dass BlackRock Anfang der dritten Aprilwoche die Meldepflichtsschwellen nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) berührt und damit seine wirtschaftliche Stellung an Nemetschek neu ausgewiesen hat.

    Kernzahlen: Nemetschek weist eine Gesamtzahl der Stimmrechte von 115,500,000 aus. In der Mitteilung vom 21. April 2026 datiert auf den 16. April wurde ein zugerechneter Bestand von 5.724.945 Stimmrechten gemeldet, was 4,96 % der Stimmrechtsanteile entspricht; hinzu kamen Instrumente in Form von Contracts for Difference (CFD) mit 643.654 wirtschaftlichen Rechten (0,56 %). Zusammen ergab dies einen Gesamtanteil von rund 5,51 %. In der Folge-Mitteilung vom 22. April (Schwellenberührung 17. April) stieg der zugerechnete Anteil auf 5.834.991 Stimmen (5,05 %), während die durch CFDs abgebildeten Instrumente leicht auf 635.579 (0,55 %) sanken. Daraus resultierte ein Gesamtengagement von 5,60 %.

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    Rechtlich werden die Stimmrechte nach §§ 33, 34 WpHG zugerechnet, die in der Meldung genutzten Instrumente ordnen sich unter § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG ein. BlackRock weist keine direkten Stimmrechtsbestände aus; alle ausgewiesenen Stimmrechte sind zugerechnet. Die Instrumente werden bar ausgeglichen, es handelt sich also um finanzielle Absicherungs- oder Spekulationspositionen (CFDs) und nicht um physisch hinterlegte Aktien. In den Angaben zur Konzernstruktur listet BlackRock umfangreich seine Tochtergesellschaften und Fondseinheiten, ohne jedoch eine herrschende Kontrolle im Sinne der Meldepflichten zu deklarieren.

    Für Anleger und Marktteilnehmer sind solche Meldungen relevant, weil das Überschreiten der 5‑Prozent‑Schwelle Transparenz über bedeutende institutionelle Engagements schafft. Ein Anteil von etwa 5,6 % qualifiziert BlackRock nicht als beherrschenden Aktionär, wohl aber als bedeutsamer institutioneller Investor. Die Entwicklung deutet eher auf Portfolioanpassungen denn auf strategische Übernahmen hin. Beobachter werden nun auf weitere Veränderungen und mögliche Stimmverhalten bei Hauptversammlungen achten, zumal institutionelle Investoren wie BlackRock oft Einfluss auf Corporate-Governance‑Fragen ausüben.



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    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



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