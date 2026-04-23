LPKF Laser & Electronics Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 23.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,61 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,08 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +112,74 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +55,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +156,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +178,37 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +55,45 % 1 Monat +156,96 % 3 Monate +112,74 % 1 Jahr +91,46 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 23.04.2026, 08:04 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Kursrallye von LPKF: große Volumenzuwächse, Social‑Media‑Hype und Short‑Squeeze bei dünnem Free‑Float treiben den Kurs und brechen technische Marken. Zugleich warnen Nutzer vor Überbewertung, verweisen auf schwache Kennzahlen, niedriges Umsatz-/Auftragsniveau und dass relevante Erträge erst 2027/2029 kommen. Analysten senken Ziele; es gibt Übernahmefantasie und Sorge vor Kurskorrektur bei Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 369,90 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die LPKF Laser-Aktie hat in den vergangenen vier Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt und stieg rund +240%. Damit hat sich das Chartbild massiv verbessert und der Wert zählt zu den stärksten Titeln am Markt. Nach dem explosiven Anstieg stellt sich nun die Frage, wie lange die Rallye noch trägt oder ob eine Korrektur bevorsteht. Wie […] The post TecDAX-Highflyer LPKF Laser: +240% in 4 Monaten – Deutschlands stärkste Tech-Aktie? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,81 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,71 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.