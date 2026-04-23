Onco‑Innovations: HPLC‑Durchbruch — 98% Reinheit ebnet Weg zur Phase‑I

Die entwickelte Methode soll in die CMC‑Strategie (Chemistry, Manufacturing and Controls) integriert werden und bildet die Basis für spätere formale Prüfverfahren sowie für GMP‑konforme Herstellungsprozesse. Parallel dazu wurde die Prozessentwicklung des Monomers vorangetrieben: Zwischengeschaltete Scale‑up‑Chargen mit ca. 20 g und 181 g wurden erfolgreich isoliert und erreichten jeweils einen Reinheitsgrad von mindestens 98 % gemäß HPLC‑Analyse. Diese Ergebnisse deuten auf Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit des Syntheseprozesses hin.

Onco‑Innovations Ltd. meldet einen regulatorisch relevanten Fortschritt: In Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services wurde eine robuste RP‑HPLC‑Analysemethode zur Reinheitsbestimmung des „Intermediate 1“ (Monomer) der firmeneigenen Polymerplattform entwickelt. Die Methode dient der Detektion von Verunreinigungen und der Qualitätskontrolle des Monomers, das im nanopartikelbasierten Wirkstoffabgabesystem von ONC010 eingesetzt wird. Vorläufige, noch nicht validierte Daten zeigen hohe Sensitivität bei niedrigen Nachweisgrenzen, ausgezeichnete Linearität über den untersuchten Messbereich sowie konsistente chromatographische Eigenschaften, geeignete Voraussetzungen für den routinemäßigen Analysebetrieb.

Onco‑Innovations berichtet zudem über implementierte Prozessverbesserungen, etwa optimierte Synthesebedingungen und Reinigungsstrategien zur Reduktion von Verunreinigungen. Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer, wertet den Abschluss des Entwicklungsprogramms als wichtigen Meilenstein zur Stärkung von Qualitäts‑ und Kontrollrahmen und als Voraussetzung, um IND‑vorbereitende Studien und die klinische Entwicklung voranzutreiben.

Das kanadische Biotech‑Unternehmen konzentriert sich auf onkologische Therapien, insbesondere einen PNKP‑Inhibitor zur Behandlung von Darmkrebs. Onco‑Innovations bereitet eine Phase‑I‑Studie vor, plant den Studienstart noch in diesem Jahr und intensiviert präklinische Aktivitäten einschließlich GLP‑konformer Studien sowie Kooperationen mit Forschungspartnern. Zur regionalen Studienvorbereitung wurde eine Tochtergesellschaft in Australien gegründet; außerdem besteht eine Zusammenarbeit mit RDI Partners. Das Management prüft steuerliche Förderungen in Australien und strebt potenzielle Lizenzdeals sowie strategische Allianzen mit großen Pharmaunternehmen an.

Abschließend verweist die Mitteilung auf ihre Marketingnatur: Die Veröffentlichung stammt von MCS Market Communication Service im Auftrag des Emittenten und enthält Hinweise auf Interessenkonflikte. Anlegerwarnungen betonen das hohe Risiko eines Investments in ein Early‑Stage‑Microcap ohne gesicherte Umsätze; die Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar.

Für Investoren und Analysten sind nun drei Beobachtungspunkte zentral: die formale Validierung der RP‑HPLC‑Methode, die Überführung der Analytik in GMP‑konforme Produktionsabläufe und der Nachweis reproduzierbarer Scale‑up‑Chargen. Positive Nachrichten hierzu könnten als Katalysatoren für Sichtbarkeits‑ und Kursimpulse dienen, ebenso wie Fortschritte in präklinischen Programmen oder strategische Partnerschaften. Demgegenüber bleiben Finanzierung, mögliche Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen und allgemeine Entwicklungsrisiken maßgebliche Unsicherheitsfaktoren. Die Mitteilung stärkt zwar die technologische Basis von Onco‑Innovations und untermauert die IND‑Vorbereitung, ändert jedoch nichts am frühen, riskanten Status des Unternehmens. Anleger sollten die weitere Validierung, Finanzierungspläne sowie regulatorische Meldungen aufmerksam verfolgen und Risiken entsprechend einpreisen; bei Bedarf fachkundige Beratung extern einholen.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,50 % und einem Kurs von 0,830EUR auf Tradegate (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.