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    Sateba-Übernahme sorgt bei Vossloh für Verlust - Volle Auftragsbücher

    Für Sie zusammengefasst
    • Sateba-Übernahme verursacht 10,9 Millionen Verlust
    • Umsatz stieg über ein Viertel auf fast 315 Millionen
    • Ebitda stieg rund 12 Prozent auf gut 24 Millionen
    Sateba-Übernahme sorgt bei Vossloh für Verlust - Volle Auftragsbücher
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    WERDOHL (dpa-AFX) - Die Übernahme des Betonschwellen-Spezialisten Sateba hat den Bahntechnikkonzern Vossloh im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Nach einem Gewinn von 4,7 Millionen Euro im Vorjahr, entfiel auf die Aktionäre nun ein Verlust von 10,9 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. So belasteten unter anderem höhere Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Kaufpreisfinanzierung für Sateba. Operativ gab der Zukauf aber Rückenwind.

    Der Umsatz von Vossloh stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Viertel auf fast 315 Millionen Euro. Ohne Sateba wäre er quasi stabil geblieben. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg der Gewinn um rund 12 Prozent auf gut 24 Millionen Euro. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen. Dabei kann sich Vossloh auf volle Auftragsbücher stützen./lew/nas

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    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+43,52 % bedeutet.




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