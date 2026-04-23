Sateba-Übernahme sorgt bei Vossloh für Verlust - Volle Auftragsbücher

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (23. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,47 Mrd..

Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+43,52 % bedeutet.