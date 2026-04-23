SAP Aktie fällt um -2,52 % - 23.04.2026

Die SAP Aktie ist bisher um -2,52 % auf 145,52€ gefallen. Das sind -3,76 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,46 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -30,79 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,24 % 1 Monat -4,16 % 3 Monate -24,46 % 1 Jahr -39,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 23.04.2026, 08:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SAP-Kursentwicklung und die fundamentale/technische Bewertung rund um den Quartalsabschluss. Beiträge spekulieren über Haltegrade um 135€ bzw. 120€-Bereiche, berichten von Kursrückgängen nach den Zahlen (ca. 3,5% bis 10%), diskutieren Ziel-/Referenzkurse um 160€ bzw. 145€. Zudem geht es um den Ausblick und Insiderkäufe, während Investoren auf konkrete Zahlenhinweise warten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,54 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,80 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,68 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,05 %. ServiceNow verliert -12,78 % Workday (A) notiert im Minus, mit -4,14 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.