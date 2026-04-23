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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie fällt um -2,52 % - 23.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie fällt um -2,52 % - 23.04.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SAP Aktie ist bisher um -2,52 % auf 145,52 gefallen. Das sind -3,76  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,52 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -24,46 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -30,79 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,24 %
    1 Monat -4,16 %
    3 Monate -24,46 %
    1 Jahr -39,09 %
    Stand: 23.04.2026, 08:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SAP-Kursentwicklung und die fundamentale/technische Bewertung rund um den Quartalsabschluss. Beiträge spekulieren über Haltegrade um 135€ bzw. 120€-Bereiche, berichten von Kursrückgängen nach den Zahlen (ca. 3,5% bis 10%), diskutieren Ziel-/Referenzkurse um 160€ bzw. 145€. Zudem geht es um den Ausblick und Insiderkäufe, während Investoren auf konkrete Zahlenhinweise warten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,54 Mrd. € wert.

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    Information ist alles! Genau deshalb rücken die globalen IT-Märkte, Künstliche Intelligenz und Rechenzentren immer stärker ins Zentrum strategischer Anlegerentscheidungen. Unternehmen wie NVIDIA, Microsoft oder Amazon investieren Milliarden in neue …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,80 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,68 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,05 %. ServiceNow verliert -12,78 % Workday (A) notiert im Minus, mit -4,14 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -2,40 %
    -3,24 %
    -4,16 %
    -24,46 %
    -39,09 %
    +19,83 %
    +20,71 %
    +102,86 %
    +910.525,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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