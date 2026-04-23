Marinomed setzt auf Rezeptur‑Service: Marinosolv liefert neue Umsatzquelle

Marinomed Biotech AG hat angekündigt, sein Geschäft strategisch in Richtung Zulieferung von Rezepturarzneimitteln (magistralische Zubereitungen) auszubauen. Kern der Initiative ist die Nutzung der firmeneigenen Marinosolv‑Technologie, mit der schwerlösliche Wirkstoffe in reproduzierbaren, standardisierten Formulierungen verarbeitet werden sollen. Das Unternehmen erwartet erste Kundenaufträge im Kurz‑ bis Mittelfristbereich und rechnet mit ersten Umsätzen im vierten Quartal 2026 bzw. Anfang 2027. Ziel ist, durch das Servicegeschäft die laufenden Betriebskosten nachhaltig zu decken. Die neue Geschäftssparte zielt auf Apotheken und klinische Partner, denen Marinomed „Rezepturgrundlagen“ und maßgeschneiderte Formulierungen anbieten will. Laut Mitteilung eröffnet die Technologie insbesondere Chancen in der Augen‑ und HNO‑Pharmazie, bei oralen Flüssigformulierungen für schwer lösliche Wirkstoffe, in topischen und transdermalen Anwendungen sowie bei schnell wirksamen Spezialformulierungen. Vorteile werden in einer besseren Patientenfreundlichkeit, präziseren Dosierbarkeit und Alternativen zu standardisierten Massenprodukten gesehen. Strategisch fokussiert Marinomed auf Regionen mit ausgeprägter Tradition magistraler Zubereitungen: DACH‑Märkte stehen im Vordergrund, daneben werden das Vereinigte Königreich, die nordischen Länder und Benelux als relevante Zielmärkte genannt. Dort bestehe sowohl regulatorisches Interesse an individualisierten Therapien als auch eine steigende Nachfrage nach spezialisierten Herstellungsverfahren. Das Angebot adressiert konkrete medizinische Anwendungsfälle wie pädiatrische Darreichungsformen, geriatrische Anpassungen bei Schluckbeschwerden oder komplexen Polypharmazien, dermatologische Individualtherapien sowie die Produktion essenzieller Arzneimittel bei Lieferengpässen. Marinomed betont, dass Qualität, Compliance und validierte Prozesse Grundlage der Aktivitäten sein werden; B2B‑Partnerschaften mit Apotheken, Kliniken und Technologieanbietern sollen etabliert werden. Unternehmenschef Andreas Grassauer hebt hervor, die Plattform ermögliche neue Formulierungsansätze jenseits standardisierter Industrieprodukte und liefere Mehrwert für Apotheker und Patienten, die auf individualisierte Arzneimittel angewiesen sind. Marinomed signalisiert damit eine kurzfristig realisierbare Umsatzperspektive neben der bestehenden Entwicklungspipeline. Die Mitteilung enthält standardmäßige Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen und damit verbundene Risiken: Ergebnisse können von Prognosen abweichen, Aktualisierungen sind nicht vorgesehen. Parallel hat Marinomed seinen Jahresfinanzbericht veröffentlicht, verfügbar auf der Investorenseite des Unternehmens. Die strategische Diversifikation hin zu B2B‑Dienstleistungen könnte für Marinomed eine willkommene Einnahmequelle darstellen und die Abhängigkeit von forschungsgetriebenen Erlösen dämpfen. Entscheidend für den Erfolg werden jedoch Faktoren wie Skalierbarkeit der Produktion, schnelle Validierung von Rezepturen sowie die Akzeptanz durch Apotheker und verschreibende Ärzte sein. Zudem sind regulatorische Zulassungsanforderungen und Haftungsfragen bei magistralen Zubereitungen nicht zu unterschätzen. Wettbewerber mit etablierten Rezepturangeboten und lokale Apothekenketten könnten Markteintrittsbarrieren darstellen. Investitionen in Qualitätssysteme, Logistik und Kundenservice sind erforderlich, um die prognostizierten Umsätze zu erzielen und dauerhafte Partnerschaften zu etablieren. Für Anleger bleibt relevant, wie rasch Marinomed operative Margen erzielt und ob die neuen Umsätze nachhaltig zur Profitabilität beitragen sowie Wachstumskapital für zukünftige Forschungsprojekte freisetzen können.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.